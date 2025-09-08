Lê Văn Thuận: Tài năng trẻ bước ra sân khấu lớn

Gập ghềnh thời niên thiếu

Không phải chờ tới hiện tại, giới chuyên môn mới đánh giá cao triển vọng của Lê Văn Thuận. 3 năm trước, khi tuyển quân cho đội U16 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ông Hoàng Anh Tuấn đã chấm Văn Thuận. Những buổi tập dưới buổi trưa đổ lửa của U16 Việt Nam chứng kiến một Văn Thuận mạnh mẽ, khôn ngoan và sắc sảo. Ở thời điểm ấy, ông Tuấn kỳ vọng Văn Thuận sẽ là "ông chủ tuyến giữa" của U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia.

Văn Thuận muốn tiếp tục toả sáng và đóng góp cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, kỳ vọng ấy đã không xảy ra. Văn Thuận không thể hiện được mình tại Yodgyakarta. Thay vì hình ảnh một chiến binh sẵn sàng bất chấp điều kiện thời tiết và hoàn cảnh ở Hà Nội, cầu thủ này bỗng dưng nhạt nhoà, non nớt và có phần yếu đuối. HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn ngạc nhiên trước sự thay đổi đáng tiếc của cậu học trò. Ông còn trêu rằng: "Không biết trò có ăn phải cái gì mà thay đổi 180 độ đến thế". Ở VCK U16 Đông Nam Á 2022 khi ấy, Văn Thuận chỉ còn là cầu thủ dự bị. Những lựa chọn sau cùng của ông Quốc Tuấn là Công Phương, Trọng Tuấn. Tiền vệ quê Thanh Hoá lỡ cơ hội ghi điểm tại giải đấu quốc tế đầu đời.

Bẵng một thời gian dài, Văn Thuận không nằm trong các đợt tập trung của hệ thống đội tuyển quốc gia. Khi cái tên này chìm vào trong lãng quên thì bất ngờ, HLV Velizar Popov lại nhắc đến anh khiến các cổ động viên phải sục sôi tìm hiểu. "Nếu có một cầu thủ Việt Nam đủ sức thi đấu tại giải tầm trung bình ở châu Âu, thì đó là Lê Văn Thuận", ông Popov bày tỏ. "Cậu ấy có chất lượng tuyệt vời. Nếu như may mắn hoặc được tin tưởng, Văn Thuận sẽ còn tiến xa".

Quả thực, Văn Thuận đã chơi ấn tượng ở giải U21 Quốc gia 2024. Trong màu áo U21 Thanh Hoá, cầu thủ này chơi nổi bật với những bàn thắng và kiến tạo. Thành tích này giúp anh xuất hiện ở đội 1 Thanh Hoá tại V.League 2024/2025. Tomislav Steinbruckner, HLV kế nhiệm ông Popov đã tin dùng Văn Thuận ngay khi mới nắm quyền. Nhờ vậy, cầu thủ mới 19 tuổi mới có hơn 10 lần được ra sân ở V.League. Nắm lấy cơ hội từ phía người thầy châu Âu, Văn Thuận không chỉ nỗ lực để được ra sân tích luỹ kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Anh còn cố gắng đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của Thanh Hoá. Theo đó, Văn Thuận đã in dấu giày ở hơn 5 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh. Màn trình diễn triển vọng và ấn tượng này chính là lý do để anh có tên tại 3 đợt tập trung trong năm nay của U23 Việt Nam. Trong đó bao gồm vòng loại U23 châu Á 2026 và giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trái ngọt của kiên nhẫn

Văn Thuận bắt đầu đồng hành trở lại với các ĐT Việt Nam vào tháng 5/2025, sau khi ghi dấu ấn ở Thanh Hoá. Cầu thủ nhận danh hiệu tài năng trẻ xuất sắc nhất V.League mùa vừa qua đã được Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh để mắt và tạo điều kiện. Hai tháng sau, anh tiếp tục được triệu tập trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 Đông Nam Á cùng HLV Kim Sang-sik. Nhưng trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải, Văn Thuận bị loại.

Nhiều quan điểm bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định chia tay Văn Thuận của ông Kim. Nhất là khi, anh là cầu thủ trẻ hay nhất mùa. Tuy nhiên, số phận vẫn mỉm cười với Văn Thuận. Khe cửa hẹp trở lại U23 Việt Nam được anh lách qua, khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn bất ngờ dính chấn thương vào giờ chót. Dù chưa tạo dấu ấn đáng chú ý trong những lần ít ỏi vào sân tại giải đấu lúc bấy giờ, nhưng Văn Thuận từng bước nhận được sự đánh giá tích cực đến từ HLV Kim Sang-sik.

Nhờ đó, sau khi cùng đội nhà vô địch Đông Nam Á, Văn Thuận đã có tên trong danh sách dự vòng loại U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam. Đặc biệt ở trận đấu gặp U23 Singapore, Văn Thuận đã ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của mình.

Văn Thuận được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở đầu hiệp 2, trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore, với hy vọng tạo ra đột biến từ những tình huống tấn công xuất phát ở hướng trái theo nhịp lên bóng của đội nhà. Phút 79, cầu thủ được đào tạo bởi CLB Thanh Hoá mới ghi bàn thắng bằng vàng cho U23 Việt Nam. Từ đường chuyền bên cánh trái của Phi Hoàng, Văn Thuận bật cao hơn 2 hậu vệ Singapore trong vòng cấm. Anh lắc đầu đưa bóng vào cầu môn Singapore, ấn định chiến thắng 1-0 đối với "Những chiến binh trẻ sao Vàng".

Văn Thuận chạy về một góc sân, làm động tác quý ông ngả mũ chào khán giả. Chia sẻ về màn ăn mừng này, cầu thủ nhận giải tài năng trẻ xuất sắc nhất V.League 2025/26 nói: "Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rất lâu rồi. Tôi khát khao ghi bàn cho U23 Việt Nam và thật mừng là đã có được điều bản thân mong mỏi. Tôi học phong cách ăn mừng này từ ngôi sao Neymar. Tôi đã mơ về việc sẽ có thể bày tỏ tương tự với khán giả Việt Nam. Hôm nay, tôi đã làm được điều ấy. Xin cảm ơn CĐV đã đến ủng hộ U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng, đồng lòng vì kết quả của đội bóng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất có thể". 3 năm sau khi hụt cơ hội chứng minh ở U16 Việt Nam tại Indonesia, Văn Thuận không cho phép mình lỡ dở thời điểm vàng để tạo bước ngoặt sự nghiệp. Bàn thắng đẹp vào lưới U23 Singapore, đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam là đòn bẩy lớn cho Văn Thuận kể từ hiện tại.

HLV Kim Sang-sik: "U23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện" Dành lời khen cho cá nhân Văn Thuận sau khi ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng lợi, HLV Kim Sang-sik vẫn trầm tư trong cuộc họp báo sau trận. Ông nói: "Tôi không có quá nhiều điều để nói về trận đấu này, nhưng chúng ta có thể thấy hôm nay sân Việt Trì rất đông khán giả và tôi rất hạnh phúc về điều đó. Mọi người có thể thấy có nhiều cơ hội nhưng thủ môn đội bạn chơi rất tốt, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội trong những trận đấu tới". Vào ngày 9/9, U23 Việt Nam sẽ bước vào "chung kết bảng đấu" với U23 Yemen. Nếu không thua, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chắc chắn ẵm vé dự VCK U23 châu Á 2026. Những cầu thủ như Văn Thuận, Viktor Lê, Phi Hoàng, Văn Trường sẽ là cái tên được kỳ vọng tạo nên sự đột biến.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân