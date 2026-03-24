Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Y tế Nghệ An

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Văn Thuấn – Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế; Dương Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các xã, phường cùng các đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Với chủ đề: “Tôn vinh những người thầy thuốc tận tâm vì sức khỏe cộng đồng – Phát huy truyền thống 80 năm Ngành Y tế Nghệ An”, lễ kỷ niệm nhằm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ y tế, cũng như quyết tâm xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển toàn diện, hiện đại và nhân văn.”.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trình bày diễn văn khai mạc

Trình bày diễn văn khai mạc, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cho biết: Ngày 23/3/1946, HĐND tỉnh khóa I, đã quyết nghị thành lập Ban Y tế Nghệ An - đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà. Từ dấu mốc lịch sử ấy, ngành Y tế Nghệ An đã đồng hành cùng chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước; không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các thế hệ thầy thuốc xứ Nghệ đã kiên cường bám trụ, vượt qua bom đạn, cứu chữa thương bệnh binh, và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, ngành đã từng bước khôi phục và xây dựng hệ thống y tế phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Từ chỗ toàn tỉnh chỉ có hơn 50 cán bộ y tế ban đầu, đến nay đội ngũ nhân lực y tế công lập đã phát triển lên gần 16 nghìn người. Mạng lưới y tế phong phú, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư; năng lực chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu được triển khai thành công như ghép tạng, phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, hỗ trợ sinh sản…

Công tác y tế dự phòng tiếp tục được chú trọng, chủ động giám sát, phát hiện sớm, không để dịch lớn xảy ra. Công tác chuyển đổi số bứt phá mạnh mẽ, 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử; từng bước hình thành mô hình “y tế thông minh” với quản trị thông minh, dự phòng thông minh và khám chữa bệnh thông minh, hướng tới phục vụ người dân thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Ngành cũng đặc biệt quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng, góp phần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hệ thống y tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bước vào kỷ nguyên mới, ngành xác định phải chủ động đổi mới toàn diện, tạo động lực phát triển. Ngành Y tế hướng tới mục tiêu: “Kiến tạo hệ thống y tế phát triển bền vững và hạnh phúc”. Để hiện thực hóa được mục tiêu, ngành xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, tăng cường phối hợp liên ngành để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Quy hoạch lại các đơn vị khám chữa bệnh: Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đạt hạng đặc biệt; nâng tầm chuyên sâu các bệnh viện chuyên khoa như: Ung bướu, Sản Nhi, Y học cổ truyền, Phổi, Nội tiết…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành Y tế tỉnh nhà; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành Y tế ngày càng cao, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”. Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chú trọng phát triển y tế chuyên sâu, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng, giàu y đức, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y phải như từ mẫu”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, cấp bách; tập trung hoàn thiện, kết nối và khai thác hiệu quả các nền tảng số đã triển khai, nhất là bệnh án điện tử và Cổng thông tin y tế số. Tiếp tục huy động và phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư bảo đảm các điều kiện cho ngành Y tế tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị trong thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An phải đặt việc triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị vào trung tâm của tư duy phát triển ngành trong giai đoạn mới. Nghệ An cần cụ thể hóa tinh thần ấy bằng chương trình hành động rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; biến chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, biến yêu cầu chiến lược thành chuyển động thực chất trong từng cấp, từng đơn vị, và từng lĩnh vực công tác.

Phải xác định y tế cơ sở là nền móng của toàn bộ hệ thống. Phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh theo hướng chuyên sâu, hiện đại, nhưng đồng thời giữ được tính liên thông và công bằng trong tiếp cận dịch vụ. Bộ Y tế ủng hộ Nghệ An tiếp tục đầu tư cho các trung tâm chuyên sâu, các bệnh viện tỉnh, các kỹ thuật cao và những mục tiêu mang tầm khu vực. Nhưng song hành với nâng đỉnh, nhất thiết phải nâng nền, có một mặt bằng đủ vững, đủ đồng đều để người dân dù ở miền núi, đồng bằng hay đô thị đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.

Coi nhân lực y tế là khâu quyết định của mọi cải cách. Nghệ An cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và giữ chân nhân lực. Phải đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất và lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Cổng thông tin Y tế số tỉnh Nghệ An khai trương cần được tiếp tục phát triển thành nền tảng quản trị dữ liệu của toàn ngành, kết nối từ cơ quan quản lý đến cơ sở khám chữa bệnh, đến trạm y tế và đến từng người dân.

Phải tăng cường năng lực quản trị tài chính, đầu tư và tự chủ theo hướng hiệu quả, đúng pháp luật, công khai, minh bạch nhưng phải rất thực tiễn. “Mỗi cán bộ y tế Nghệ An luôn ghi nhớ rằng phía sau mỗi ca bệnh là một con người, phía sau mỗi quyết định chuyên môn là một gia đình, phía sau mỗi hành vi ứng xử là hình ảnh của cả ngành. Muốn đi xa, ngành y phải vững ở chuyên môn; nhưng muốn đi vào lòng dân, nhất thiết phải sáng về y đức, đẹp trong ứng xử và tận tâm trong từng việc nhỏ” - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao tặng Bức trướng với dòng chữ “Sở Y tế Nghệ An - Đoàn kết - Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cho Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng Huân chương Lao động cho 06 cá nhân

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 08 cá nhân

Các đại biểu nghe giới thiệu thông tin, quá trình hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu các thiết bị y tế mới của các đơn vị y tế

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn