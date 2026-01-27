Sở Y tế Nghệ An vào cuộc rà soát quản lý bệnh nhân tâm thần

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn thiếu minh bạch trong việc xác định, quản lý người bệnh tâm thần tại một số địa phương, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương vào cuộc rà soát, chấn chỉnh trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngày 27.1, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh cụ thể từng nội dung được phản ánh.

Trước đó, một số thông tin cho rằng tại một xã ở Nghệ An có hàng trăm trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh, tâm thần, tuy nhiên không ít người trong danh sách vẫn sinh hoạt, lao động bình thường, đặt ra nhiều nghi vấn về quy trình giám định và quản lý hồ sơ.

Sở Y tế Nghệ An vào cuộc sau phản ánh về quản lý bệnh nhân tâm thần



Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã thành lập đoàn công tác do BSCKII Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống địa phương để kiểm tra thực tế.

Đoàn tập trung rà soát hồ sơ bệnh nhân đang được quản lý tại cộng đồng; kiểm tra việc cấp sổ điều trị ngoại trú, cấp phát và thanh quyết toán thuốc; đồng thời đánh giá quy trình chuyên môn nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, bảo đảm khách quan, chính xác.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Tâm thần khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình khám, chẩn đoán, điều trị và cấp sổ quản lý bệnh nhân; tăng cường công tác giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót nếu có. Kết quả rà soát phải được báo cáo về Sở trước ngày 3.2.

Bên cạnh đó, các trung tâm y tế và chính quyền xã, phường được giao phối hợp kiểm tra, cập nhật danh sách người bệnh trên địa bàn, tăng cường quản lý sau khi tiếp nhận bàn giao, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, việc quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng phải tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, đặt yếu tố an toàn xã hội và quyền lợi chính đáng của người bệnh lên hàng đầu, không để xảy ra sai sót trong chẩn đoán, lập hồ sơ và chỉ định điều trị.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: Báo Văn Hoá