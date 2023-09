Lễ khai giảng đặc biệt của thầy trò ngôi trường biên giới '5 không'

Các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đón học sinh lớp 1 vào dự lễ khai giảng. Ảnh: Hồ Lài.

Your browser does not support the video tag.

Clip các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đón học sinh vào lớp 1.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đóng tại xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) gồm học sinh các bản người Mông: Mường Lống, Huồi Xái, Nậm Tột, Huồi Mới. Ảnh: Hồ Lài.

Đây là ngôi trường đặc biệt khó khăn khi đến nay vẫn không sóng, không điện, không đường giao thông thuận lợi, không chợ và không cô giáo. Ảnh: Hồ Lài.

Là ngôi trường không cô giáo, các thầy đã có cách ý nghĩa tổ chức lễ khai giảng cho trò, trực tiếp đón và dẫn các em lớp 1 vượt qua bỡ ngỡ ban đầu. Ảnh: Hồ Lài.

Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhà trường và các thầy giáo đã cố gắng tổ chức lễ khai giảng đầy đủ, trang trọng để học trò cảm nhận không khí náo nức của năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Lễ khai giảng được tổ chức tại điểm chính bản Mường Lống. Thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Thắng căn dặn và mong muốn học sinh trong năm mới chăm ngoan, đi học đầy đủ. Ảnh: Hồ Lài.

Đại diện xã Tri Lễ đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4. Năm nay, trường có 286 học sinh và 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ảnh: Hồ Lài.

Khen thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Ảnh: Hồ Lài.

Để động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, chính quyền địa phương và nhà trường đã tặng quà cho các em nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Nhiều phụ huynh cũng đến trường dự lễ khai trường và ghi lại hình ảnh đáng nhớ của con. Ảnh: Hồ Lài.

Các em học sinh biểu diễn hát múa bài "Người Mèo ơn Đảng" bằng tiếng Mông. Ảnh: Hồ Lài.

Sau phần lễ, nhà trường tổ chức phần hội cho học sinh với nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, ném còn, chơi ô ăn quan... Ảnh: Hồ Lài.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn