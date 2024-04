Lễ hội khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2024 sẽ hoành tráng và ấn tượng

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 được tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để kích cầu du lịch, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, những đổi thay, chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động du lịch tại thị xã Cửa Lò. Lễ hội năm nay sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h ngày 18/4/2024, sau đó tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT kéo dài từ ngày 19/4 đến 30/4/2024. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động như: chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024; Khai mạc các giải thể thao; Lễ hội cầu Ngư đền Làng Hiếu, phường Nghi Hải; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Chương trình nghệ thuật Về miền Ví Giặm; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã lần thứ 3.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng”. Đây là chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện với sự trẻ trung, sôi động về một Cửa Lò đang trên đà đổi mới và hội nhập. Là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về câu chuyện của Cửa Lò qua 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đầy sôi động. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ được yêu thích như: Dương Hoàng Yến, Ngọc Anh, Thanh Tài, Bùi Lê Mận, Đinh Trang…

Ngoài sự kết hợp của màn pháo hoa đặc sắc, chương trình sẽ có màn kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hàng trăm drone, sử dụng máy bay không người lái tạo hình nghệ thuật trên không. Lễ hội khai mạc du lịch Cửa Lò năm nay gắn với sự kiện công bố, đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Lễ hội đền Yên Lương ( phường Nghi Thủy-TX Cửa Lò) và thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã.

Hiện công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và các hoạt động lễ hội du lịch biển Cửa Lò đang được các tiểu ban: Lễ tân, Hậu cần và An ninh trật tự khẩn trương triển khai theo đúng nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ được giao. Công tác tuyên truyền, quảng bá được triển khai rộng rãi nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của thị xã biển Cửa Lò đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Qua đó mở ra cơ hội thu hút đầu tư, từng bước xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò xứng tầm với tiềm năng.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng khẳng định, việc tổ chức Lễ khai mạc Du lịch Cửa Lò là sự kiện văn hóa rất quan trọng của tỉnh cũng như của ngành du lịch Cửa Lò. Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch năm nay sẽ được tổ chức hoành tráng, ấn tượng, an toàn, tạo dấu ấn trong lòng du khách, gắn với sự kiện đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Lễ hội đền Yên Lương và thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra sự kiện không còn nhiều, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt các phương án cụ thể về lễ tân- hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, phương án về cấp điện, nước, phòng chống cháy nổ; đặc biệt lưu ý về công tác quản lý giá dịch vụ và bãi đỗ xe, quản lý tình trạng bán hàng rong,… Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ, dồn lực cho công tác chỉnh trang đô thị các công trình đang thi công và các công trình chỉnh trang phục vụ du lịch trên địa bàn, rà soát hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 10/4 để phục vụ du lịch. Đối với các bãi xe tạm phục vụ đêm khai hội, giao UBND phường Nghi Hương khảo sát vị trí, xây dựng phương án để quản lý, thành lập các tổ công tác kiểm tra, xử lý các bãi xe không thu giá đúng quy định và các bãi xe phát sinh, đảm bảo an toàn và tạo được lòng tin đối với du khách. Đồng chí yêu cầu các tiểu ban, các ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt các phương án, khẩn trương hoàn tất các công việc để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè và du khách gần xa.

Tác giả: Dương Tân – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn