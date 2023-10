Lê Đình Long Vũ khiến kỷ lục gia Quả bóng vàng Việt Nam để mắt

“Tôi ấn tượng với khả năng chuyên môn của Long Vũ từ khi xem cậu ấy thi đấu ở các đội tuyển trẻ. Long Vũ có nhiều tiềm năng phát triển để trở thành một cầu thủ giỏi trong tương lai”, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương từng chia sẻ với Bongdaplus cách đây không lâu.

Thực tế, sau khi chính thức nhận nhiệm vụ làm “thuyền trưởng” CLB Hòa Bình, Thành Lương đã đặt vấn đề với SLNA để mượn tiền đạo trẻ 17 tuổi này về thi đấu ở giải hạng Nhất 2023/24. Tuy nhiên, do Long Vũ đang bận phải hoàn thành nốt năm học cuối cấp 3 nên đã không thể gia nhập Hòa Bình với bản hợp đồng cho mượn từ SLNA. Điều này ít nhiều cũng đem đến sự tiếc nuối cho HLV Thành Lương khi không thể có sự phục vụ của tiền đạo trẻ tài năng trong đội hình.

Mới đây, The Guardian tờ báo nổi tiếng hàng đầu của Anh đã chọn ra 60 cầu thủ tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới năm 2023. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Lê Đình Long Vũ của SLNA đã vinh dự góp mặt trong danh sách trên.

The Guardian ấn tượng với khả năng chơi bóng của tiền đạo 17 tuổi. Tờ báo Anh cũng so sánh anh với Phil Foden vì sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng và đi bóng vào vòng cấm. The Guardian tin rằng nếu được huấn luyện tốt, có một bệ phóng phù hợp, Long Vũ có thể tiến xa trong tương lai.

Lê Đình Long Vũ từng nằm trong kế hoạch chiêu mộ của cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương khi về dẫn dắt Hòa Bình ở giải hạng Nhất - Ảnh: Đức Cường

Lê Đình Long Vũ nổi lên từ giải U15 QG 2020. Sau đó, Long Vũ được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào U16 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2006 còn lọt vào danh sách U17 Việt Nam sang Đức tập huấn tại hàng loạt lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Bundesliga vào năm 2022.

Ở vòng loại U17 châu Á 2023, tiền đạo trẻ của SLNA tiếp tục chơi nổi bật để cùng U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở VCK. Trong kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho tương lai, HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập Long Vũ vào U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Kết quả, Long Vũ cùng các đàn anh trong đội đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được 1 năm trước đó.

