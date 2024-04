Không khí lạnh sắp tràn về, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có trong 10 năm qua

Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt chuỗi ngày nắng đổ lửa cùng xảy ra ở cả 3 miền trong giai đoạn 30/4-1/5, điều mà trong 10 năm qua chưa từng có.

Theo VTCNews, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 28/4-1/5, Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên thời tiết oi nóng, nhiều nơi vượt 42 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 42,3 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 42 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 42,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 43 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 44 độ C,...

Ở Bắc Bộ có Tp.Lào Cai (Lào Cai) 41.7 độ, Minh Đài (Phú Thọ) 41.2 độ, Láng (Hà Nội) 41.5 độ, Phủ Lý (Hà Nam) 41.8 độ,…

Thời tiết cả nước còn nắng nóng đặc biệt gay gắt trong 2 ngày 29-30/4. Ảnh Internet.

Theo VietNamNet, TS.Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai dự báo, liên tiếp trong 2 ngày 29-30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước.

“Trong 3 ngày này, các kỷ lục về nhiệt độ từng được ghi nhận trước đây sẽ bị xô đổ. Đặc biệt lần đầu tiên nước ta có thể ghi nhận nhiệt độ đo trong lều khí tượng có thể lên đến 45 độ trong ngày 30/4”, TS.Huy nhận định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, với diễn biến nắng nóng trên, nguyên nhân là do thời tiết đang chịu tác động của hiện tượng El Nino, làm cho nền nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thêm vào đó, giai đoạn này đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên gây ra đợt nắng nóng diện rộng trong giai đoạn nghỉ lễ.

Từ chiều tối và đêm 30/4-1/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, thời tiết Hà Nội có khả năng có mưa rào và giông rải rác, nắng nóng suy giảm.

Lúc này, ở phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng chấm dứt, nhiệt độ từ 31-34 độ; khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao 35-38 độ.

Trong ngày 1/5, nhiệt độ cao nhất hạ liền 8 độ so với trước đó, trời dịu mát.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ nay đến tháng 6 (trọng tâm là tháng 5) là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ.

Do đó, các hiện tượng giông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm, đặc biệt ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh.

Thời gian giông, lốc, sét nhất là mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuất hiện vào chiều, chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, để hạn chế tác động, người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo khí tượng thủy văn thông qua các kênh truyền hình, báo chí, cổng thông tin cảnh báo trực tuyến của cơ quan khí tượng thủy văn.

Tác giả: KHÁNH LINH (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn