Điều tra vụ người phụ nữ tố chồng cũ và 3 chị chồng đánh đập

Dân Trí đưa tin, ngày 29/4, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) tiếp tục điều tra vụ nghi bị bạo hành, đánh đập dã man từ đơn cầu cứu, tố giác tội phạm của chị T.T.B.D. (ngụ xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/4, chị T.T.B.D. đến Công an phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) trình báo bị chồng cũ là N.T.T. (33 tuổi, trú tại Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) và 3 người chị gái chồng cũ thường xuyên dùng tay chân, chày gỗ đánh gây thương tích.

Các vết thương trên người chị D. Ảnh: Dân Trí

Trình báo với cơ quan công an, chị D. cho biết, chị và chồng cũ kết hôn năm 2014, có 3 con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết. Sau đó, cả gia đình cùng cha mẹ, chị chồng chuyển về sống tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Đến cuối tháng 12/2023, khi ly hôn, chị D. vẫn ở lại nhà chồng cũ để chăm sóc 3 con nhỏ. Sau đó, gia đình chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho chị D. tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè.

Được biết, từ tháng 3/2024 đến ngày 15/4/2024, chị D. thường bị anh T., chị gái của anh T. đánh đập nhiều vị trí trên cơ thể và theo lời trình bày của chị D là "để trừ tà".

Ngoài ra, chị D. khai rằng, mình còn bị ép buộc viết giấy nhận tội như "dùng bùa ngãi hãm hại gia đình anh T., ăn cắp tiền, ngoại tình...". Và phải chịu nhiều kiểu hành hạ khác.

Hình ảnh được cho là gia đình chồng cũ chị D. đang làm lễ "trừ tà". Ảnh: Dân Trí

Do thương con và muốn ở lại chăm sóc con nên chị D. đã cam chịu không báo cho gia đình và mọi người biết, cũng không cầu cứu ai. Sau đó, đến ngày 18/4/2024, khi được về nhà để lấy giấy tờ, chị D. cùng gia đình đã đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc. Theo ảnh chụp các vết bầm mà chị D. cung cấp, nhiều vết bầm trên mắt, gò má của chị D.

Công an phường Phú Thuỷ đã mời anh T. và một số người thân trong gia đình anh T. lên làm việc và những người này cho rằng, những vết thương trên người chị D. là "do chị D tự gây ra, không ai có hành động đánh đập chị D.".

Ngày 22/4, chị D. có đơn yêu cầu được giám định tỉ lệ thương tật và yêu cầu xử lý hình sự đối với người đã gây thương tích cho mình. Sau đó, vụ việc được chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Phan Thiết tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo báo Lao Động, vào 20h ngày 27/4, một tổ công tác của Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Phan Thiết đã đến căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên - nơi chị D. trình báo xảy ra vụ việc để làm việc. Bên ngoài, Công an phường Phú Thuỷ đảm bảo an ninh trật tự và có một số nhiều dân hiếu kì đứng từ xa theo dõi.

Ngoài ra, một tài khoản Facebook có tên là B.D được cho là của chị D. đã đăng tải câu chuyện mình bị chồng cũ và gia đình chồng cũ đánh đập, hành hạ với lí do cuồng tín. Bài đăng đã thu hút sự quan tâm của dư luận, chia sẻ mạnh qua nhiều hội nhóm và nhiều người bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn