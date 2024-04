Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn rồi đốt xe máy

CSGT cùng người dân khống chế đám cháy sau khi bị lái xe châm lửa đốt xe.

Ngày 29/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin về vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn có hành vi đốt xe máy bị tạm giữ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 28/4 khi tổ công tác của Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, làm nhiệm vụ tại Km 20+200 quốc lộ 51 (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 20h35, CSGT kiểm tra và phát hiện ông L.V.T. (SN 1984, quê ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,048 mg/l khí thở.

Tới 20h50, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T với 3 hành vi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tài xế ký vào biên bản và đi ra ngoài.

Video ghi lại hình ảnh lực lượng CSGT và người dân khống chế đám cháy sau khi người vi phạm nồng độ cồn đốt xe.

Sau đó, ông này tìm cách nhảy lên ô tô tải nâng của CSGT rồi giật nắp bình xăng châm lửa đốt xe máy của mình. Chiếc xe bốc cháy, lan sang 3 mô tô khác cùng đang bị tạm giữ.

Vụ việc làm 4 xe mô tô bị thiệt hại, trong đó chiếc xe của ông L.V.T bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 xe còn lại hư hỏng một phần.

CSGT sau đó đã khống chế nghi can và cùng người dân dập lửa, khoảng 10 phút đám cháy được dập tắt hoàn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

