Lê Bống diện áo dài trắng tái hiện bức tranh 'Thiếu nữ bên hoa huệ'

Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân từ lâu được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, khắc họa vẻ đẹp thuần khiết, kín đáo nhưng đầy sức sống của người phụ nữ Việt. Việc tái hiện tinh thần tác phẩm này đòi hỏi không chỉ ngoại hình phù hợp mà còn cần sự thấu hiểu về cảm xúc và không khí nghệ thuật.