Lê Bống diện áo dài trắng tái hiện bức tranh 'Thiếu nữ bên hoa huệ'

Mới đây, Lê Bống gây chú ý khi tung loạt ảnh nghệ thuật với tạo hình áo dài trắng tinh khôi, lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh họa Tô Ngọc Vân.
Không ồn ào hay phô trương, bộ ảnh của Lê Bống nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp nền nã, thuần khiết cùng tinh thần nghệ thuật được thể hiện khá trọn vẹn.
Trong loạt hình, Lê Bống lựa chọn áo dài trắng trơn, phom dáng truyền thống, ôm vừa vặn cơ thể nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, mềm mại. Gam màu trắng ngà dịu mắt kết hợp cùng chất liệu rủ nhẹ giúp tổng thể trang phục toát lên vẻ thanh tao, đúng tinh thần của hình tượng thiếu nữ Việt trong hội họa cổ điển.
Điểm nhấn của bộ ảnh của Lê Bống chính là những cành hoa huệ trắng – loài hoa gắn liền với bức tranh kinh điển của Tô Ngọc Vân – được sắp đặt khéo léo, tạo nên không gian nghệ thuật trầm lắng và sâu lắng.
Lê Bống xuất hiện với mái tóc dài đen nhánh buông tự nhiên, lối trang điểm trong veo, nhấn nhẹ vào làn da mịn màng và đôi mắt dịu dàng. Thần thái của cô được tiết chế tối đa, không biểu cảm mạnh, không tạo dáng cầu kỳ, thay vào đó là những khoảnh khắc lặng yên, trầm tư, gợi cảm giác hoài niệm.
Chính sự tiết chế khi tạo dáng giúp hình ảnh của Lê Bống tiệm cận hơn với tinh thần hội họa, thay vì chỉ dừng lại ở một bộ ảnh thời trang thông thường.
Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân từ lâu được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, khắc họa vẻ đẹp thuần khiết, kín đáo nhưng đầy sức sống của người phụ nữ Việt. Việc tái hiện tinh thần tác phẩm này đòi hỏi không chỉ ngoại hình phù hợp mà còn cần sự thấu hiểu về cảm xúc và không khí nghệ thuật.
Ở loạt ảnh mới nhất, Lê Bống được nhiều khán giả nhận xét đã phần nào truyền tải được nét dịu dàng, trong sáng – yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của bức tranh gốc.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những hình ảnh “lạ mà quen” của Lê Bống. Lạ bởi cô vốn quen thuộc với phong cách năng động, trẻ trung, cá tính; quen bởi vẻ đẹp nữ tính, thuần Việt vẫn luôn là điểm mạnh của hot girl này.
Sự chuyển hướng sang concept mang màu sắc nghệ thuật truyền thống cho thấy Lê Bống ngày càng chú trọng hơn đến hình ảnh, đồng thời sẵn sàng thử sức với những không gian sáng tạo mới.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn