Lâu đài từng là casino đầu tiên của Việt Nam sắp được chỉnh trang

Lâu đài Vạn Hoa (tên gốc Hotel de la Pointe) nằm ở đỉnh núi cuối cùng của bán đảo Đồ Sơn, được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ XX, từng thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ Hải Phòng lấy chồng Pháp.

Công trình được quốc hữu hóa sau Cách mạng tháng 8 và thuộc quyền quản lý của TP Hải Phòng sau năm 1955. Sau đó lâu đài được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa quản lý, khai thác phục vụ du lịch.

Công trình xây bằng đá, rộng hàng nghìn m2, mang kiến trúc của những tòa lâu đài châu Âu thời trung cổ. Nổi bật là các khối trụ tròn nhô ra ở các góc, tạo nên vẻ uy nghi. Phía sau lâu đài có cầu thang bằng đá đi xuống bãi biển.

Một phần mái phía thung lũng lợp ngói đất nung màu cam truyền thống. Hệ thống lan can với các con tiện bằng xi măng chạy dọc các hành lang và lối đi bên ngoài. Đây là đặc trưng điển hình của kiến trúc cổ điển Pháp.

Mặt trước lâu đài là công viên và quảng trường rộng lớn có thể đỗ hàng trăm ôtô. Người dân Đồ Sơn cho biết hai tháp mặt tiền của lâu đài nguyên bản rất đẹp, nhưng sau đó bị hư hại trong chiến tranh, phải sửa chữa và có hình dáng như hiện nay.

Năm 1992, Công ty TNHH MTV Vạn Hoa liên doanh với United International Business Ltd (Hong Kong) triển khai dự án du lịch, tích hợp các trò chơi giải trí. Đến năm 1995, cassino Đồ Sơn của liên doanh trên chính thức đi vào hoạt động ở lâu đài Vạn Hoa.

Cửa chính lâu đài khóa kín, bên cạnh vẫn còn tấm biển "Do Son Casino".

Khoảng năm 2006, hoạt động casino được chuyển từ tòa lâu đài Vạn Hoa xuống khu khách sạn mới xây (Do Son Resort & Hotel) ở thung lũng gần đó để thuận tiện cho việc kinh doanh và nghỉ dưỡng đồng bộ. Lâu đài đóng cửa và xuống cấp dần.

Mái kính che mưa nắng tầng một lâu đài bị bục vỡ, khung sắt hoen rỉ. Đơn vị quản lý phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn người dân đi vào.

Bên trong lâu đài trở thành kho tạm chứa đồ cũ. Tường, trần, hành lang xuống cấp, ẩm thấp

Ghế sofa từng được dùng trong casino bị vứt bỏ ở sảnh tầng 1, trơ lõi gỗ.

Lối vào lâu đài từ cửa phụ bên phải do lâu ngày không có người sử dụng nên bị rễ cây xâm thực.

Vỉa hè, lầu ngắm cảnh, cột đèn chiếu sáng dọc quảng trường phía trước lâu dài đổ vỡ, trở thành chỗ ở tạm cho công nhân xây dựng.

Hiện nay, toàn bộ diện tích của lâu đài Vạn Hoa nằm trong dự án Trung tâm Hội nghị, Thương mại và Du lịch quốc tế Hải Phòng. Dự án dự kiến được khởi công vào dịp giải phóng Hải Phòng 13/5.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, dự án gồm khách sạn 5 sao cao 9 tầng với khoảng 180 phòng nghỉ cao cấp, trung tâm hội nghị sức chứa 1.000 chỗ, khu casino và hệ thống trò chơi điện tử có thưởng với quy mô khoảng 600 máy.

Chủ đầu tư cam kết không phá vỡ các giá trị cũ. Lâu đài Vạn Hoa và cảnh quan đồi 72 sẽ được giữ nguyên, chỉnh trang, tôn tạo và bổ sung các không gian xanh, đường dạo để nâng tầm trải nghiệm nhưng vẫn giữ gìn được ký ức không gian của Đồ Sơn.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net