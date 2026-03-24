Lật tẩy chiêu lừa đảo "gia hạn học phí" của cán bộ trường tên "PHAN VAN NGUYEN"

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) vừa phát đi cảnh báo sau khi ghi nhận một sinh viên bị lừa mất 4 triệu đồng tiền học phí.

Theo đó, do trễ hạn đóng học phí và có nhu cầu gia hạn, sinh viên này đã tìm kiếm hỗ trợ trên các nhóm mạng xã hội. Tại đây, sinh viên được một đối tượng tự xưng là "cán bộ phòng Tài chính" cung cấp số điện thoại để được hỗ trợ.

Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và tâm lý sợ bị đình chỉ học của sinh viên, kẻ gian hối thúc nạn nhân chuyển tiền ngay vào một tài khoản cá nhân. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tài sản.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên nhà trường phát cảnh báo. Trước đó, vào tháng 12-2025, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng ghi nhận trường hợp sinh viên bị lừa đảo với chiêu trò tương tự. Càng bất ngờ hơn khi cả 2 số tài khoản mạo danh "cán bộ phòng Tài chính" đều có tên chủ tài khoản là "PHAN VAN NGUYEN".

Điều này chứng minh đây là hành vi lừa đảo có chủ đích, được đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện trong thời gian dài.

Trường hợp xảy ra năm 2026

Trường hợp xảy ra năm 2025

Ngoài lừa đảo chuyển tiền qua mạng bằng các tài khoản giả, các đối tượng lừa đảo còn "nâng cấp" thủ đoạn lên một mức độ tinh vi hơn như tạo các suất học bổng 100%, du học quốc tế giá "hời", thực tập tại nước ngoài, chương trình liên kết quốc tế,... Nếu không kiểm tra kỹ tính minh bạch của thông tin, sinh viên rất dễ trở thành nạn nhân.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định toàn bộ các khoản thu học phí chỉ được thực hiện và xác nhận qua hệ thống chính thức. Nhà trường không thực hiện giao dịch, hướng dẫn đóng học phí qua các nhóm mạng xã hội không chính thống. Các khoản học phí được thực hiện theo quy trình và kênh chính thức, không qua tài khoản cá nhân.

Nhà trường đặc biệt lưu ý những sinh viên đã chuyển tiền, cần lập tức trình báo cơ quan công an, tuyệt đối không tiếp tục liên hệ với các đối tượng lạ. Không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ đối tượng lạ với lời hứa "hỗ trợ lấy lại tiền" để tránh thiệt hại thêm.

Tác giả: Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động