Khi “bánh vẽ” trở thành cạm bẫy lừa đảo tại dự án Royal Streammy Villas

Hàng trăm tỷ đồng của khách hàng đã được đổ vào dự án Royal Streammy Villas tại Phú Quốc, để rồi nhận lại những lời hứa hão và những bản án tranh chấp kéo dài. Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của Công ty Đảo Vàng là một kịch bản huy động vốn trái phép có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Phối cảnh dự án Royal Streamy Villas.

Cú lừa từ niềm tin và những “mảnh đất vàng” trên giấy

Trong cơn sốt bất động sản tại “đảo Ngọc” Phú Quốc những năm 2018 - 2019, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại là Royal Streammy Villas) nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, đằng sau những lời quảng cáo có cánh ấy là một mạng lưới huy động vốn lắt léo, đẩy nhiều nhà đầu tư vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Ông L.Q.A (SN 1979, trú tại Đồng Tháp), Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty CP DV BĐS A. tại Đồng Tháp, vốn là người có thâm niên trong nghề môi giới. Công ty CP DV BĐS A. (viết tắt là Công ty A., trụ sở KDC Tân Phong, TP Hồ Chí Minh) do ông V.V.T, giám đốc làm đại diện pháp luật; có chức năng môi giới bất động sản.

Qua thông tin từ Công ty A., ông L.Q.A được biết Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng - GIS), do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng, đơn vị phân phối độc quyền dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas).

Bà Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty BĐS Đảo Vàng tại buổi lễ khởi công dự án Royal Streamy Villas ngày 1/8/2020.

Tin tưởng vào hồ sơ pháp lý sơ bộ mà Công ty Đảo Vàng đưa ra, ông L.Q.A đã tư vấn cho người bạn học là ông N.V.D cùng tham gia đầu tư. Cả hai thống nhất “xuống tiền” mua 2 lô đất ký hiệu C65A và C65B (mỗi lô 132 m2) với đơn giá hơn 17 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hai lô đất lên tới hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, ông N.V.D đứng tên ký hợp đồng. Để sở hữu những “mảnh đất trong mơ” này, từ năm 2019, ông N.V.D và ông L.Q.A đã dốc hết vốn liếng, thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng (tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng) cho Công ty Đảo Vàng thông qua các đợt chuyển khoản và tiền mặt.

Cầm trên tay bản “Hợp đồng hợp tác đầu tư” số 77 và 78/2019/HĐHTĐT-GIS, ông N.V.D cứ ngỡ ngày cầm sổ đỏ đã cận kề. Theo tiến độ, đến tháng 7/2019, phía Công ty Đảo Vàng phải thông báo ký hợp đồng mua bán chính thức với Chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang (CIC Group).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đọc lệnh khám xét Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng của bị can Nguyễn Ngọc Tiền.

Thế nhưng, “đến hẹn lại lên”, nhà chẳng thấy đâu, đất cũng chỉ là bãi cỏ dại. Phía Công ty Đảo Vàng bắt đầu đưa ra điệp khúc: “Dự án đang thay đổi quy hoạch”. Đến đầu năm 2020, nhận thấy sự bất ổn, ông L.Q.A và ông N.V.D yêu cầu rút vốn. Lúc này, bà Nguyễn Ngọc Tiền lại tiếp tục dẫn dụ khách hàng ký biên bản thỏa thuận “ủy quyền cho Đảo Vàng chuyển nhượng phần góp vốn”. Đây thực chất là đòn trì hoãn để Công ty Đảo Vàng tiếp tục chiếm dụng vốn của khách hàng.

Đến tháng 11/2022, sau hơn 3 năm chờ đợi trong vô vọng, ông N.V.D bàng hoàng phát hiện dự án vẫn là một bãi đất trống, chưa hề nộp tiền sử dụng đất và cũng không có bất cứ động thái triển khai nào. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo rõ rệt, ông N.V.D đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền đến Cơ quan Công an.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc, bức màn bí mật về mối quan hệ giữa Chủ đầu tư (CIC Group) và đơn vị phân phối (Đảo Vàng) dần được hé lộ, phơi bày một sự thật phũ phàng.

Sự thật sau những bản hợp đồng “hợp tác”

Làm việc với cơ quan điều tra, CIC Group khẳng định: Mặc dù hai bên có ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐHT-18, nhưng theo thỏa thuận pháp lý, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký kết bất kỳ hợp đồng nào để huy động vốn từ khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khám xét Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng.

Đại diện CIC Group cho biết, phía Công ty Đảo Vàng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của dự án để tự ý thu tiền của người dân dưới danh nghĩa “hợp tác đầu tư”. Thậm chí, Đảo Vàng còn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, không phối hợp trong việc nghiệm thu hạ tầng. Chính vì vậy, cuối năm 2022, CIC Group đã phải ra thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng với Đảo Vàng để bảo vệ uy tín của mình.

Kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang càng làm rõ thêm sai phạm của dự án Royal Streammy Villas. Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang khẳng định: Đến tháng 7/2023, dự án vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Thậm chí, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc còn phát hiện chủ đầu tư tổ chức thi công hạ tầng khi chưa có giấy phép xây dựng.

Đáng chú ý hơn, dù thu của khách hàng hàng trăm tỷ đồng, nhưng theo báo cáo của CIC Group, tính đến tháng 4/2022, Đảo Vàng mới chỉ nộp cho chủ đầu tư 65 tỷ đồng. Vậy số tiền khổng lồ còn lại đã đi đâu?

Theo tài liệu điều tra, đến nay đã có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo Công ty Đảo Vàng chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo một báo cáo nội bộ của chính Công ty Đảo Vàng gửi CIC Group vào tháng 4/2024, công ty này thừa nhận đã thu của 42 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 131 tỷ đồng cho 62 nền đất.

"Cuộc chiến" pháp lý giữa CIC Group và Công ty Đảo Vàng cuối cùng cũng đi đến hồi kết tại tòa án, nhưng lại mở ra một chương mới đầy khó khăn cho những khách hàng như ông N.V.D, ông L.Q.A.

Vào tháng 3/2025, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Tòa án Tòa án nhân dân Khu vực 2, tỉnh An Giang) đã tuyên hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CIC Group và Đảo Vàng. Sau đó, vào tháng 7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang trong phiên phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định hủy hợp đồng và buộc CIC Group phải hoàn trả cho Đảo Vàng 65 tỷ đồng tiền góp vốn.

Điều đáng nói là, trong các phiên tòa này, quyền lợi của hàng chục khách hàng đã đóng tiền cho Công ty Đảo Vàng lại không được giải quyết trực tiếp. Họ trở thành những nạn nhân bị kẹt giữa cuộc tranh chấp của hai pháp nhân. Dù CIC Group bị cưỡng chế kê biên một phần diện tích đất tại một dự án khác (Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc) để trả nợ cho Đảo Vàng, nhưng số tiền này liệu có đến được tay người dân hay lại tiếp tục bị bà Nguyễn Ngọc Tiền “phù phép”?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Tiền.



Vụ việc tại dự án Royal Streammy Villas là một bài học đắt giá về việc đầu tư bất động sản qua hình thức “Hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “Hợp đồng góp vốn”. Đây thường là những hình thức lách luật mà các đơn vị môi giới sử dụng để huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi của bị can Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, ngân hàng để sao kê tài khoản, làm rõ dòng tiền và mục đích sử dụng tiền của bị can Nguyễn Ngọc Tiền và Công ty Đảo Vàng.

Những khách hàng đã trót đầu tư vào dự án này cần sớm trình báo và cung cấp tài liệu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng liên hệ ngay với Trung tá Lê Hữu Long, số điện thoại: 0918607007, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh (số 14, Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để cung cấp thông tin.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân