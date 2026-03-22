Cách Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỉ đồng đã chiếm đoạt bằng lừa đảo

Mr Pips - Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đánh giá vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu đường dây thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nhiều người thân trong gia đình Mr Pips bị cáo buộc tội rửa tiền hoặc trốn thuế hoặc tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư

Trước khi đường dây lừa đảo này bị triệt phá, Phó Đức Nam (32 tuổi) khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản có tên Mr Pips. Từ năm 2018, Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.

Theo kết luận điều tra, Nam chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối. Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.

Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.

Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư.

Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài khoản.

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép "đảm bảo chơi là có lời". Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.

Nhưng sau đó, chúng sẽ "vây" nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ "cháy" tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.

Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư.

Một phần số tiền, vàng bị công an thu giữ - Ảnh: CACC

Dùng tiền "bẩn" mua biệt thự trăm tỉ

Theo kết luận, để che giấu một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Mr Pips đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi) và cha là Phó Đức Thắng (58 tuổi) tìm người đứng tên mở công ty rồi dùng các pháp nhân này mua nhiều căn biệt thự, nhà đất ở TP.HCM và Hà Nội và một số tỉnh thành. Bạn gái của Mr Pips và cha ruột của siêu lừa này còn trực tiếp đứng tên sở hữu một số căn hộ.

Trong hàng chục bất động sản mà Mr Pips và người thân mua với mục đích "rửa tiền", có những căn hộ giá lên đến hàng trăm tỉ.

Cụ thể, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại tầng 6 tháp Crown trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỉ và một căn khoảng 120,8 tỉ đồng (giá trung bình khoảng 1 tỉ đồng/m2). Nhóm của Mr Pips còn "rửa tiền" bằng cách mua nhiều bất động sản có giá trị hàng trăm tỉ ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Đáng chú ý, thời điểm Nam bị bắt, cha mẹ của "siêu lừa" này lo sợ bị thu giữ tài sản nên đã rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Cụ thể, cha của Nam rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỉ đồng mang gửi cháu ruột và hai người khác.

Mẹ của Nam cũng ra ngân hàng rút 60 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà cất USD và vàng vào một chiếc va li rồi kéo sang nhà cháu ruột gửi nhờ. Bà còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi của mình đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỉ đồng.

Hiện toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ. Những hành vi trên cũng khiến cho bố mẹ và người yêu của Mr Pips bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Công an thu giữ dàn siêu xe và hơn 600 lượng vàng Theo kết luận điều tra, ngoài dàn siêu xe hàng trăm tỉ, quá trình khám xét nhà của Mr Pips cùng các bị can, công an còn kê biên khoảng hơn 600 miếng vàng cùng số tiền mặt hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD , hàng chục chiếc đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Công an đã tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó có nhiều siêu xe của nhóm Mr Pips. Đắt nhất trong dàn xe của nhóm Mr Pips sử dụng và bị tạm giữ là chiếc Rolls-Royce Cullinan biển kiểm soát tứ quý 3. Mức giá chính hãng chiếc siêu xe là 31 tỉ; ước tính mức giá lăn bánh tại Việt Nam sau khi đóng thuế, phí vào khoảng hơn 40 tỉ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ