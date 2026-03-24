Lật tẩy "bí mật" của nhóm thanh niên trong quán karaoke Thúy Nga

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại xã Sơn Thuỷ), Trương Thị Tấu, (SN 1995, trú tại xã Bắc Quang), Trần Thị Hà (SN 1992, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Thị Thơ (SN 1991, trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An); Mùa Thị Sông (SN 2007, trú tại xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La); Trần Văn Lợi, (SN 2008, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 7/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra quán Karaoke Thuý Nga, thuộc thôn Ba Nhà, xã Sơn Thuỷ, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các đối tượng bị khởi tố có tuổi đời còn rất trẻ. Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hệ lụy khôn lường của ma túy đối với sức khỏe, nhân cách và tương lai của mỗi con người, đặc biệt là giới trẻ.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối nói không với ma túy, không tò mò, thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy với cơ quan chức năng. Chung tay cùng lực lượng Công an, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

