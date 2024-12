Lật phà ở CHDC Congo, khoảng 140 người thiệt mạng và mất tích

Nhiều người thương vong và mất tích trong vụ lật phà ở CHDC Congo. (Nguồn: newsx)

Các quan chức sở tại và nhân chứng ngày 21/12 cho biết một chiếc phà chở người trở về nhà đón Giáng sinh đã bị lật úp trên sông Busira ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo do chở quá tải, khiến 38 người đã thiệt mạng và hơn 100 người mất tích, cùng 20 người khác được cứu thoát.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ chìm phà xảy ra vào cuối ngày 20/12, chưa đầy 4 ngày sau khi một chiếc thuyền bị lật úp cũng ở Đông Bắc của quốc gia châu Phi này, khiến 25 người thiệt mạng.

Giới chức địa phương cho biết, trước khi bị lật, chiếc phà đang di chuyển như một phần của đoàn bao gồm những tàu khác và hành khách chủ yếu là những thương gia trở về nhà đón Giáng sinh.

Theo các nhân chứng, phà chở hơn 400 người đi qua hai cảng Ingende và Loolo, trên đường đến Boende, vì vậy nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên.

Các quan chức Cộng hòa Dân chủ Congo thường cảnh báo về việc thuyền chở quá tải và tuyên bố sẽ xử phạt những người vi phạm các biện pháp an toàn trên sông.

Tuy nhiên, ở những vùng xa xôi, nhiều người không đủ khả năng chi trả cho phương tiện giao thông công cộng trên một số ít đường bộ sẵn có.

Tình trạng lật thuyền, phà do quá tải đang trở nên thường xuyên hơn ở quốc gia Trung Phi này, khi ngày càng nhiều người từ bỏ số ít những con đường sẵn có để chuyển sang đi tàu gỗ, vốn cũ nát dưới sức nặng của hành khách và hàng hóa, vì lý do an ninh.

Các con đường trên bộ ở Cộng hòa Dân chủ Congo thường chứa nhiều rủi ro do các cuộc đụng độ chết người giữa lực lượng an ninh và phiến quân./.

