Lập 'xưởng' pha chế ma túy trong phòng trọ, cặp đôi lĩnh án

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, đầu tháng 9/2025, Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Thị Mạo (SN 1999, trú tại xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) thuê phòng trọ tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để chung sống như vợ chồng.

Hội đồng xét xử vụ án

Qua ứng dụng Telegram, Dũng chi 24,3 triệu đồng đặt mua 18 chai dung dịch chứa chất ma túy từ tài khoản “Queen”, giao nhận tại đoạn đường tránh gần bến xe mới Hà Tĩnh. Dũng mua tiếp 10 kg sợi thực vật khô từ tài khoản "Thuốc lá sợi (TD Vị)" rồi đem về phòng trọ cất giấu tại khu vực bếp.

Tại đây, Dũng trực tiếp tẩm ướp dung dịch chứa chất ma túy vào sợi thực vật khô để tạo ra ma túy dạng Tobaco nhằm bán kiếm lời.

Đến cuối tháng 10/2025, Dũng lôi kéo Lê Thị Mạo cùng tham gia điều hành hai tài khoản Telegram "TBC" và "Cáo Nhi". Mạo chịu trách nhiệm chốt giá bán với mức 100.000 đồng/gói, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng SHB cá nhân, đóng gói và viết thông tin khách hàng lên vỏ hộp.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xử.

Chiều ngày 19/11/2025, sau khi gửi trót lọt đợt hàng đầu tiên gồm 6 gói cho tài khoản “Mr.Wang” tại điểm xe Buýt trước Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng tiếp tục mang đợt hàng thứ hai gồm 3 gói đi ký gửi đến ngã ba Khe Giao. Khi vừa bước ra trước dãy phòng trọ, hai đối tượng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ, cơ quan chức năng thu giữ 11 chai nhựa chứa dung dịch, 4,102 gam ma túy thể rắn và 7,9 kg sợi thực vật khô màu nâu. Bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định tổng khối lượng tinh chất ma túy MDMB-4en-PINACA thu giữ trong vụ án là 232,501 gam.

Các bị cáo tại phiên xử.

Giám định kỹ thuật số cho thấy không có dữ liệu nào bị xóa hay thu hồi trên ứng dụng Telegram của hai điện thoại bị cáo trong giai đoạn từ 01/9/2025 đến 19/11/2025. Ngoài ra, nét chữ viết tay ghi địa chỉ giao hàng trên vỏ hộp carton trùng khớp 100% với chữ viết của bị cáo Lê Thị Mạo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên phải nhận những mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết và trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng mức án tù chung thân; Tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mạo mức án 15 năm tù cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: congly.vn