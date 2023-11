Tập đoàn Masan (MSN): WinCommerce đã gần hoà vốn, các ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng mạnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 20.155 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận thuần sau thuế 485 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Masan cho biết lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý 3/2023 do trong quý 3/2022, tập đoàn có ghi nhận khoản lãi phát sinh một lần liên quan đến việc hợp nhất một công ty con mới. Đồng thời, chi phí tài chính đã tăng 41%, chủ yếu do khoản đánh giá tỷ giá cho các khoản vay ngoại tệ tăng, cũng đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận trong quý 3/2023.

Chuỗi WinCommerce dự kiến hoà vốn trong năm 2024

Chiến lược cải tạo các cửa hàng WinMart+ của Tập đoàn Masan đã bước đầu đem lại "trái ngọt" với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức tích cực.

Bóc tách dữ liệu cho thấy, mảng kinh doanh tiêu dùng của Tập đoàn Masan ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 47,3% trong quý 3/2023 và tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023. Mảng tiêu dùng của tập đoàn này bao gồm: WinCommerce, Masan Consumer Holdings, Masan MEATLife, và Phúc Long Heritage.

Trong đó, The CrownX (công ty hợp nhất của WinCommerce và Masan Consumer Holdings) ghi nhận doanh thu 41.704 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 14.869 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng lần lượt 2,4% và 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Mức lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) của The CrownX đạt 5.622 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 2.116 tỷ đồng trong quý 3/2023, lần lượt tăng 11,4% và 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, đại diện Tập đoàn Masan cho biết chuỗi bán lẻ WinCommerce đã gần đạt điểm hòa vốn EBIT lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của WinCommerce trong 9 tháng đầu năm 2023 và trong quý 3/2023 so với cùng kỳ năm 2022 lần lượt đạt 2,1% và 3,3%, nhờ việc gia tăng mở cửa hàng mới.

Theo đó, WinCommerce đã mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023. Tính đến cuối tháng 9/2023, chuỗi WinCommerce có 3.586 điểm bán trên toàn quốc.

Kể từ quý 2/2023, WinCommerce đã tiến hành cải tạo các cửa hàng WinMart+ ở khu vực thành thị theo mô hình WIN “All That You Need”, và theo mô hình WinMart+ Rural đối với các cửa hàng ở khu vực nông thôn.

Đại diện Tập đoàn Masan cho biết, hoạt động cải tạo này đã trở thành động lực tăng trưởng LFL (Like for Like) chính cho chuỗi WinCommerce. Hiện tiến độ cải tạo đã đạt khoảng 45% và 95% mục tiêu 6 tháng cuối năm lần lượt cho cửa hàng WIN và WinMart+ Rural.

Nhóm siêu thị mini LFL hiện chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý 3/2023, ghi nhận quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận sau thuế dương. Đây là cơ sở để Tập đoàn Masan tin tưởng về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

Các ngành hàng tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng tích cực

Masan MEATLife ghi nhận tăng trưởng doanh thu vượt 60% trong 9 tháng đầu năm nay và đã thu hẹp thành công khoảng cách giá với các sản phẩm thịt tại chợ truyền thống.

Dữ liệu cũng cho thấy doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings đạt 20.376 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Doanh thu LFL của Masan Consumer Holdings tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận gộp lên tới 44,3%, tăng 430 điểm phần trăm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ngành hàng có kết quả kinh doanh nổi bật là gia vị, thực phẩm tiện lợi và sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình. Các ngành hàng này ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 21%, 8,3% và 39,4% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Tính riêng quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp của nhóm ngành hàng tiêu dùng lên đến 45,6% - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn Masan.

Bên cạnh đó, Masan MEATLife ghi nhận tăng trưởng doanh thu 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến.

Biên lợi nhhuận gộp của Masan MEATLife trong quý 3/2023 đạt 18,6%, tăng 260 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Tập đoàn Masan cho biết, đà tăng trưởng trên chủ yếu đến từ việc giá lợn hơi, giá gà thịt trong quý 3/2023 đã cao hơn so với nửa đầu năm 2023. Cũng trong quý này, mảng lợn trang trại ghi nhận biên lợi nhuận gộp là 30,8% (so với 11,6% trong nửa đầu năm 2023) và gà trang trại đạt biên lợi nhuận gộp là 14,4% (so với mức âm 17,1% trong nửa đầu năm 2023).

Đối với mảng thịt chế biến, doanh thu tăng 35,9% lên 1.714 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, chủ yếu nhờ sản lượng tăng. Theo đại diện Tập đoàn Masan, đối với mảng thịt lợn mát có thương hiệu, Masan MEATLife đã thành công thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho hội viên WIN, giúp doanh thu theo ngày của các sản phẩm Masan MEATLife tại các cửa hàng của WinCommerce tăng thêm 30%.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh thời gian tới, đại diện Tập đoàn Masan cho biết Masan MEATLife sẽ tập trung vào chiến lược giá linh hoạt để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp với chuỗi WinCommerce để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng.

Bên cạnh đó, Masan MEATLife sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm thương hiệu - là điểm đến mua thịt tại các điểm bán của WinCommerce bằng cách triển khai các quầy Meat Corner tại một số địa điểm, giúp nâng cao khả năng hiển thị và trải nghiệm khách hàng cho các sản phẩm MEATDeli. Masan MEATLife cũng sẽ kiểm soát chi phí chặt chẽ để thích nghi với các điều kiện thị trường.

Đồng thời, chuỗi WinCommerce có kế hoạch nâng cao năng suất bán hàng, cải thiện mức tăng trưởng LFL để đạt mức doanh thu trên mỗi cửa hàng về mức của quý 4/2022 và đặt mục tiêu đạt EBIT dương trong quý 4/2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 31/10, cổ phiếu MSN đạt 58.200 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% so với thời điểm đầu năm nay.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn