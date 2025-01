Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 22/1, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại Khu di tích Kim Liên - Di tích quốc gia đặc biệt Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân Văn hóa thế giới; người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, với nhiều khó khăn và thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ an đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt trên 9%; Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 25.500 tỷ đồng; Thu hút đầu tư đạt trên 66.800 tỷ đồng; Riêng thu hút vốn FDI đạt gần 1,75 tỷ USD đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong top 10 cả nước.

Văn hóa, xã hội có bước đột phá, tiến bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc, chất lượng giáo dục toàn diện đứng thứ 12 cả nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sữa chữa được hơn 12 ngàn căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, đạt 75% nhu cầu giai đoạn 2023-2025; Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, bình yên; hoạt động đối ngoại sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực. Công an tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Nghĩa Tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025"", đã huy động được hơn 140 tỷ đồng, mang đến cho người nghèo một mùa xuân ấm áp nghĩa tình. Năm 2025 tin tưởng và kỳ vọng một năm với động lực mới, khí thế mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn của Bác lúc sinh thời. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An thực hiện nghi lễ dâng hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Với 40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Tiếp bước con đường, sự nghiệp của Tổng Bí thư, tin tưởng và kỳ vọng một năm mới 2025 với động lực mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

Tác giả: Quang Tiến – Văn Lang – Mạnh Hùng

Nguồn tin: vtv.vn