Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt Hội đồng hương khu vực phía Nam

Những năm qua, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng những người con Nghệ An ở đất phía Nam.

Với phương châm "Đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm, hướng về quê nhà”, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp gần 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, xây dựng trường học khu vực miền núi, hỗ trợ đồng bào bị lũ quét; tặng học bổng và tặng quà Tết cho người nghèo, ủng hộ cơ sở vật chất cho các địa phương…

Trong năm 2024, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký đóng góp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 100 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động. Tính chung cả Hội đồng hương các huyện, số lượng nhà ở được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 200 căn.

Hội đồng hương Nghệ An đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để hỗ trợ, kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tỉnh; quảng bá sản phẩm thương mại, du lịch của Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh

Ngoài Hội đồng hương cấp tỉnh, đến nay, đã có 18/20 huyện, thị thành lập được Hội đồng hương. Hội đồng hương các huyện, thị hoạt động khá tích cực, thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để gặp gỡ, giao lưu nhằm gắn kết, chia sẻ tình cảm, hỗ trợ lẫn nhau.

Tham dự buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, xúc động trước không khí ấm áp, thân tình, gần gũi với truyền thống, ý nghĩa tốt đẹp của buổi gặp mặt, qua đó, khẳng định sự đoàn kết đồng hương và gắn kết quê hương giữa những người con xứ trên mảnh đất phía Nam.

Ông Nguyễn Đức Trung đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những tình cảm, tấm lòng và chúc mừng những kết quả Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đạt được trong hơn 2 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, quan tâm nâng cao đời sống nhân dân là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành. Để tỉnh đạt được những mục tiêu rất cần và mong Hội đồng hương Nghệ An trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là Hội đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam tiếp tục quan tâm, gắn kết, hỗ trợ tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2025, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc sức khoẻ, đón năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công đến các thành viên trong Hội đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam.

