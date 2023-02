Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh thảo luận kế hoạch hoạt động trong năm 2023

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Về phía Tổ tư vấn kinh tế - xã hội có các đồng chí: Trương Đình Tuyển - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ Tư vấn; PGS. TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ phó Tổ Tư vấn; Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam; TS Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Quang cảnh buổi làm việc

Hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hồ Xuân Hùng – Thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ năm 2022, chương trình kế hoạch năm 2023

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh cho biết: Năm 2022, Tổ tư vấn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao. Tổ tư vấn đã làm việc tại các địa phương Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Cửa Lò để khảo sát hiện trạng, đánh giá cơ hội, thách thức và tiềm năng phát triển của địa phương; trên cơ sở đó đề xuất phương hướng trong bối cảnh mới; làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam bàn về thực trạng phát triển, cơ hội và thách thức của khu kinh tế trong giai đoạn mới, cũng như các giải pháp thúc đẩy vai trò động lực tăng trưởng của Khu kinh tế trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Tổ đã tham gia góp ý Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại Tọa đàm "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tại thành phố Vinh (ngày 13/12/2022); Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tại Hà Nội (ngày 20/12/2022). Bên cạnh đó, Tổ cũng đã tích cực hỗ trợ, tư vấn, kết nối với các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh nhà...

Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội phát biểu

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên - Tổ phó Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội cho rằng, tỉnh đã định hướng tốt những nhiệm vụ trong năm 2023

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành đã tập trung thảo luận về kế hoạch, phương hướng, chương trình làm việc của Tổ tư vấn trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thực hiện công tác tư vấn, đóng góp ý kiến và phản biện các chính sách của tỉnh, Sở, ngành, địa phương được nêu trong Quy chế hoạt động. Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu các xu hướng vận động chính trị - kinh tế quốc tế và trong nước để kịp thời chủ động cập nhật đến lãnh đạo Tỉnh các xu hướng, biến động lớn có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của Tỉnh; để lãnh đạo tỉnh có các giải pháp phù hợp, và hành động kịp thời.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính – Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội phát biểu

Các thành viên Tổ tư vấn dựa trên quan hệ của mình để kêu gọi, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng về đầu tư tại Nghệ An hoặc chuyển giao các giải pháp sản xuất kinh doanh mới giúp cải tiến năng lực sản xuất của tỉnh nhà. Thực hiện một số hoạt động đối ngoại để nâng cao hình ảnh, vị thế của Nghệ An trên lĩnh vực truyền thông đại chúng. Chủ động tăng cường khảo sát thực địa, trước hết là các địa bàn theo trục ngang là khu vực đường Hồ Chí Minh; theo trục dọc ngang là các tuyến: Tuyến đường 48 từ Diễn Lâm lên Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn để phát hiện thêm các tiềm năng phát triển của Nghệ An để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh đặt hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết các địa phương, trong đó có Quỳ Hợp cần thực hiện theo quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân

Trong thời gian tới, Tổ sẽ thực hiện 02 cuộc khảo sát để cập nhật tình hình và đánh giá các vấn đề liên quan tới nhiệm vụ của Tổ. Cụ thể, khảo sát tại địa bàn 4 huyện/thành phố gồm các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc và TP Vinh để khảo sát và đánh giá tình hình phát triển hành lang phát triển hạ sông Lam và cực tăng trưởng Nam Nghệ - Bắc Hà. Khảo sát tại địa bàn 4 huyện/thị: Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn để đánh giá thực trạng cực tăng trưởng Bắc Nghệ An.

Tiếp tục nghiên cứu giúp tỉnh cách tiếp cận, giải quyết nhiều vấn đề để hoàn thành các mục tiêu

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, trong thời gian qua, tỉnh có nhiều chuyển biến trên các mặt, các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có được những thành quả đó là có sự tham gia về mặt chiến lược của Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội.

Thống nhất cao với phương hướng năm 2023 của Tổ tư vấn, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tình cảm, trí tuệ, Tổ tư vấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục hoạt động đóng góp cho tỉnh Nghệ An, nhất là trong giai đoạn tỉnh có những bước nhảy vọt mạnh mẽ hơn. Đồng thời, đề nghị Tổ tư vấn tham gia thêm các nội dung công việc: Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hỗ trợ tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng thời, đánh giá lại việc sử dụng nguồn lực của tỉnh, các chính sách, cần bổ sung và loại bỏ chính sách gì về các lĩnh vực Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Thu hút đầu tư, Văn hóa nghệ thuật, Khoa học công nghệ; đánh giá hiệu quả 2 mô hình của tỉnh là Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An...

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trong năm sẽ tổ chức 2 buổi làm việc giữa Tổ tư vấn kinh tế - xã hội với lãnh đạo cấp cao của tỉnh để thảo luận các nhiệm vụ cụ thể, rút ra các bài học kinh nghiệm và bàn giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Cảm ơn Tổ tư vấn kinh tế - xã hội đã hỗ trợ tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong năm 2022 với rất nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nhuyễn Đức Trung khẳng định, trong năm 2022, với tài năng, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, tận tụy, Tổ tư vấn đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ; tất cả các ý kiến của các thành viên trong Tổ tư vấn đã được tỉnh, các ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu.

Về các nội dung chương trình làm việc của Tổ tư vấn dự kiến trong năm 2023, UBND tỉnh hoàn toàn thống nhất đồng thời, với cách nhìn khách quan, mong muốn các thành viên Tổ tư vấn tham gia góp ý Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; tham gia tháo gỡ khó khăn cho khu vực miền Tây Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh rất mong muốn với năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, các đồng chí trong Tổ tư vấn tiếp tục nghiên cứu giúp tỉnh những ý tưởng và hành động, cách tiếp cận, giải quyết nhiều vấn đề để giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau buổi làm việc, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo Kết luận để triển khai thực hiện.