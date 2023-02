UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023

Quang cảnh phiên họp

Các Sở, ngành chủ động bám sát nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại phiên họp tháng 1/2023

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 1 và các buổi làm việc trong tháng; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong tháng 2; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, các ý kiến tập trung vào công tác cải cách hành chính, triển khai kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng cơ bản...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu các nội dung trình UBND tỉnh đảm bảo thời gian đúng quy định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát lại các công trình hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu công nghiệp, khu kinh tế để nắm được nhu cầu của nhà đầu tư; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đôn đốc và hỗ trợ các dự án kinh tế lớn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh rà soát, chốt danh mục dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các Sở, ngành quan tâm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, sắp tới có thể xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài, vì vậy, đề nghị các Sở, ngành cần quan tâm không để xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đối với các dự án đã ký kết, cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đi vào hoạt động. Các dự án chậm tiến độ đã giao các ngành gia hạn hoặc thu hồi thì cần thực hiện ngay, không để kéo dài...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 2/2023. Chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán ngân sách Nhà nước theo kịch bản đã phê duyệt. Các Sở, ngành chủ động bám sát nhiệm vụ đã được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

5 Tổ công tác bám sát Kế hoạch đã được phê duyệt; đồng chí Thường trực Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, nắm bắt, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bám sát sự điều hành của UBND tỉnh, kịch bản tăng trưởng của từng Quý để chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung đã được phân công.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT và Sở Công thương tập trung bám sát kế hoạch sản xuất nông nghiệp và công nghiệp để thực hiện đạt yêu cầu. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ... chủ động triển khai nhằm đảm bảo cả 3 khu vực đạt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Ngành Công nghiệp tiếp tục quan tâm điều hành giá xăng dầu. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn I), điều chỉnh dự án Khu kinh tế Đông Nam... Đôn đốc các dự án đang triển khai trong các khu công nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành chủ động chuẩn bị các nội dung dự thảo Nghị quyết, đáp ứng được các điều kiện thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh. Tiếp tục phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ làm việc với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở TN&MT tập trung lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai sửa đổi. Sở Ngoại vụ tập trung triển khai nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc giữa Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình UBND tỉnh trong tháng 3.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần làm rõ trách nhiệm các ngành, chủ đầu tư để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn. Căn cứ kế hoạch được giao, thực hiện ngay từ đầu năm việc ký cam kết giải ngân, làm rõ các vấn đề phát sinh, vướng mắc, phối hợp xử lý đạt kế hoạch đề ra. Các ngành, địa phương rà soát lại các vấn đề liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công để tập trung tháo gỡ, giải quyết.

Về điều hành thu chi ngân sách, ngành Tài chính phối hợp với Thuế, Hải quan... thực hiện các mục tiêu thu đạt kết quả cao nhất. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tập trung triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm, kết nối cung cầu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ngành thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật lỷ cương hành chính, tiếp tục tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành. Đồng thời, rà soát lại các danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh; bám sát nội dung chương trình để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công. Các Sở, ngành tiếp tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trấn áp các loại tội phạm vừa chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023); Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và PCLB-TKCN năm 2023 cho các đơn vị (Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Thái Hòa, Nghi Lộc). Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023.

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%

Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến về Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu của Chiến lược được xác định đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những Trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác; đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%.

Đến năm 2035, Nghệ An trở thành một điểm đến của du lịch Châu Á và thế giới, một điểm sáng, đi đầu về phát triển kinh tế di sản và du lịch của Việt Nam, phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 10-12%.

Phát triển “du lịch cùng tham gia” đồng khởi theo chiều rộng song song với phát triển du lịch chuyên đề theo chiều sâu trên nền tảng khoa học công nghệ, nguồn lực con người, tạo sức hấp dẫn bằng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sáng kiến cộng đồng gắn với các chuyên gia và tổ chức chuyên nghiệp. Thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh Nghệ An là du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người xứ Nghệ.

Lộ trình thực thi Chiến lược theo 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2023-2030): Từ năm 2023-2025, sẽ lựa chọn các dự án, khu vực phát triển du lịch có khả năng thu hút khách thuận lợi, nhanh chóng có hiệu quả cao tại thành phố Vinh, Cửa Lò và huyện Nam Đàn. Từ năm 2025-2030, sẽ tập trung cho các khu vực trọng điểm, các chiến lược và giải pháp mang tính đột phá, tiến hành thực hiện: Hoàn thành nghiên cứu các giải pháp phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, áp dụng thí điểm cho một số khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; triển khai áp dụng vào thực tiễn các giải pháp phát triển du lịch, thí điểm tại các khu vực thuận lợi trong xã hội hóa đầu tư; phát triển các dự án du lịch tại các phân vùng, địa phương, lựa chọn các tài nguyên du lịch (cốt lõi) đang thu hút được khách, kết hợp với các hoạt động đầu tư kinh tế để gián tiếp đầu tư cho bảo tồn và khai thác tài nguyên du lịch...

Giai đoạn II (2031-2035): Nhân rộng mô hình: “Mỗi di sản một quần cư”; “mỗi quần cư một sản phẩm”; “mỗi sản phẩm một cảnh quan”; “mỗi tài nguyên một phong cách”; “mỗi sản phẩm một chuyên gia”; “mỗi không gian một doanh nghiệp”; “mỗi doanh nghiệp một cộng đồng”; tiến hành liên kết nhóm điểm đến tương ứng với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư sở tại; xác lập các cơ chế, chính sách theo các phân vùng du lịch và các điểm đến; bàn giao điểm đến du lịch địa phương cho cộng đồng có trách nhiệm quản lý, khai thác...

Thống nhất thông qua nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện nội dung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào phiên họp tới. Đồng thời, nghiên cứu lại một số chỉ tiêu; cần xây dựng kế hoạch truyền thông...

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

