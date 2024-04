Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư Lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương cấp huyện; đặc biệt là sự có mặt của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Gặp mặt được tổ chức trang trọng với sự có mặt của các đồng chí đại biểu và 150 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc chiến Điện Biên Phủ hào hùng năm xưa

Chiến thắng Điện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu – Trưởng Ban tổ chức Chương trình vui mừng được đón các đại biểu

Các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ những câu chuyện rất xúc động

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh tặng hoa các Chiến sĩ Điện Biên giao lưu tại Chương trình

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã xúc động nghe đại diện các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong quá trình tham gia chiến dịch năm xưa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Sẽ mãi luôn ghi nhớ, biết ơn những người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An đã góp sức mình làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ xúc động khi được gặp và cảm nhận tinh thần hăng hái, phấn khởi ấy từ 150 đại biểu đại diện chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến có mặt tại đây - đại diện cho những người con ưu tú của quê hương Nghệ An đã cống hiến sức lực, máu thịt của mình để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

“Trong giờ phút trang trọng, xúc động của cuộc gặp mặt hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chỉ huy tài tình, tư lệnh của Chiến dịch Điện Biên Phủ và các anh hùng, liệt sỹ, những đồng chí, đồng đội, những người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường, không kịp chứng kiến ngày đất nước được hòa bình, độc lập, tự do. Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta, như: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và các anh hùng, liệt sỹ là những người con ưu tú của quê hương Nghệ An, như: Trần Can, Đặng Đình Hồ, Phan Tư và hàng vạn anh hùng, liệt sĩ khác đã hiến dâng trọn đời mình cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân.”- Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu xúc động, bày tỏ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ làm hết sức mình để tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và gia đình các anh hùng, liệt sỹ bằng tất cả những gì có thể làm được để bù đắp một phần sự hy sinh, mất mát của các đồng chí.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn người có công và gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, dòng họ mãi là tấm gương con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trở thành cán bộ tốt, công dân gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến dự Chương trình gặp mặt

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến dự Chương trình gặp mặt

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà tặng 150 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ có mặt tại Chương trình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn