Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Cùng đi có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã gửi tới Đức Giám mục, quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhân dịp Giám mục Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc Đức Giám mục luôn mạnh khỏe để điều hành các hoạt động mục vụ của giáo phận, mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đoàn giáo dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và các mặt xã hội, nhân văn mà từ lâu người Việt Nam vẫn gọi chung cộng đồng dân cư ở đây là người xứ Nghệ. Người xứ Nghệ với đặc điểm tính cách riêng nên có thể phân biệt với người dân các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Riêng đối với cộng đoàn tín hữu Công giáo, trước năm 2018, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh cùng trong một Giáo phận, cùng chia sẻ niềm tin đối với Thiên Chúa, cùng ý thức trách nhiệm vì mảnh đất xứ Nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Sự chia tách chỉ với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho công tác mục vụ của Giáo phận nhưng cộng đoàn dân Chúa luôn ý thức sẽ sát cánh bên nhau, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương khai thác, phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, điểm yếu để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của từng địa phương. Trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã và đang phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện tốt quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo cho hoạt động của các tôn giáo diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao quà của Tỉnh Nghệ An tặng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng Đức Giám mục trên cương vị và trọng trách của mình sẽ lãnh đạo, hướng dẫn Giáo hội, giáo dân đồng hành cùng dân tộc thực hiện tốt giáo huấn của Đức Giáo hoàng “Người giáo dân tốt cũng là công dân tốt” và đường hướng hoạt động của giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Với truyền thống lịch sử gắn kết của cộng đoàn dân chúa giữa Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng trong quá trình mục vụ, Đức Giám mục Nguyễn Anh Tuấn, quý linh mục, tu sĩ và tín đồ Giáo phận Hà Tĩnh sẽ luôn phối hợp với Đức Giám mục, quý linh mục, tu sỹ, cộng đồng tín đồ Giáo phận Vinh trong cả đời sống tôn giáo và đời sống xã hội của hai Giáo phận, làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mọi người dân với mảnh đất xứ Nghệ, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự quý trọng trước tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác

Gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm quý trọng trước tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Mặc dù lớn lên và có thời gian dài làm việc tại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê gốc của ông là ở xứ Nghệ (ông nội ở Hà Tĩnh, ông ngoại ở Nghệ An) chính bởi vậy sau 2 năm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, giờ đây mảnh đất Hà Tĩnh và Nghệ An đã rất thân thuộc đối với Đức Giám mục.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Anh Tuấn tặng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cuốn sách “Tất cả là anh em”

Với những gì đã có trong lịch sử, sự gắn kết về tôn giáo cũng như xã hội giữa hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đức Giám mục cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn, chăm lo đời sống cho bà con giáo dân, bởi “đời sống tinh thần có an thì các mặt kinh tế - xã hội mới phát triển được”; đồng thời tiếp tục bắc thêm nhịp cầu gắn kết tình cảm giữa Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn