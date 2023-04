Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn Quốc vụ khanh về tị nạn và di cư – Vương Quốc Bỉ

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn bà Nicole De Moor cùng các thành viên trong đoàn công tác quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các nhà đầu tư của Vương Quốc Bỉ sang tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón bà Nicole De Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di cư và đoàn công tác đến thăm Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Vương quốc Bỉ (22/3/1973-22/3/2023). Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Chính phủ và nhân dân Vương Quốc Bỉ đã dành sự quan tâm, hợp tác và hỗ trợ Nghệ An trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào đón bà Nicole De Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di cư đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát về tỉnh Nghệ An đến Đoàn công tác. Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi nên được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Nghệ An là vùng đất có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân nổi tiếng; trong 6 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh thì Nghệ An vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ sỹ Hồ Xuân Hương được vinh danh. Nghệ An có hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khá đồng bộ. Quy mô kinh tế đứng thứ 10 cả nước.

Về hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Vương quốc Bỉ, hiện có dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò đang trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng mức đầu tư dự án hơn 20 triệu EUR (tương đương 561,5 tỷ đồng), trong đó, vốn vay ODA của Bỉ hơn 9,5 triệu EUR (tương đương 270,2 tỷ đồng), vốn đối ứng hơn 10,5 triệu EUR (tương đương 291,3 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ tỉnh triển khai dự án tại thị xã Cửa Lò. Dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện môi trường đất, bảo tồn chất lượng nước ngầm và nước biển, cải thiện môi trường sống cho người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo môi trường trong sạch tại thị xã Cửa Lò.

Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Bỉ đạt hơn 27 triệu USD; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dệt may, giày da. Kim ngạch nhập khẩu từ Bỉ đạt gần 400 nghìn USD chủ yếu là phân bón và vật tư hóa chất. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bỉ. Trong thời gian qua, chưa có công dân Nghệ An xuất cảnh bất hợp pháp sang Bỉ hoặc bị nước Bỉ trục xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động di cư trái phép và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mua bán người nhằm yêu cầu các cơ quan chuyên môn có liên quan triển khai hiệu quả, ngăn chặn kịp thời tình trạng di cư trái phép của công dân Nghệ An...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, bà Nicole De Moor cùng các thành viên trong Đoàn công tác quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các nhà đầu tư của Bỉ sang tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An; tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền địa phương về công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động di cư trái phép và phòng chống buôn bán người. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân là công dân Nghệ An bị mua bán tại Bỉ trở về tái hòa nhập với cộng đồng (nếu có).

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân cho biết, kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ song phương về các vấn đề di cư vào năm 2009, sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bỉ trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và di cư ngày càng đạt hiệu quả tích cực.

Bà Nicole de Moor cho biết, hiện nay còn nhiều thách thức trong việc ngăn chặn, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người, vì vậy, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn bán người, di cư trái phép. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng cho thanh thiếu niên, lực lượng lao động trẻ trên địa bàn để giúp đội ngũ này thích ứng với các môi trường lao động và đảm bảo di cư an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân, Vương quốc Bỉ tặng quà lưu niệm cho nhau

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác

