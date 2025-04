Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025

Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025

Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa, tâm linh lớn của Phật giáo, là dịp để tín đồ phật tử và đồng bào mến mộ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp Phật, suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi, tính nhân văn cao cả. Thực hiện những việc làm “lợi đạo - ích đời”, “ban vui - cứu khổ” góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho mọi người; phù hợp với truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái của dân tộc ta.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ

Đại lễ Phật đản năm nay đến với đồng bào Phật giáo trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày Quốc khánh 02/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đặc biệt những người con Phật hân hoan chào mừng sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức từ ngày 06/05 đến 08/05/2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Đây là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu, là ngày hội của Chư Tăng, Ni, phật tử Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Các tăng ni, Phật tử hoan hỉ trong ngày Đại lễ

Thời gian qua, mặc dù tình hình trên thế giới có nhiều bất ổn, chiến tranh xung đột xảy ra; xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ; ngoài việc tập trung củng cố tổ chức, trùng tu, xây dựng cơ sở vật chất với nhiều ngôi chùa quy mô lớn, to đẹp, thực sự trang nghiêm và linh thiêng, xứng tầm khu vực bước đầu đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt Phật giáo cho tín đồ phật tử như: Chùa Diệc, Chùa Đại Tuệ, chùa Cần Linh, chùa Cổ Am, chùa Chí Linh, chùa Lam Sơn...; các Tăng Ni và phật tử tỉnh nhà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường...

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống

Thông qua những hoạt động này, Giáo hội đã giáo dục cho Tăng, Ni, phật tử về những giá trị văn hóa, đạo đức, triết lý nhân văn sâu sắc của Phật giáo, qua đó quy tụ nhân tâm, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của các vị Tăng, Ni, tín đồ phật tử vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương xứ Nghệ, đặc biệt trong giai đoạn kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng lãnh đạo các Ban, ngành trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trân trọng gửi tới các Chư Tôn đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng toàn thể cán bộ, nhân dân và Tăng, Ni phật tử tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời; đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đoàn kết toàn dân tộc.

Vui mừng thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong quý I/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư vị tôn đức Tăng Ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những đóng góp quan trọng của Chư vị tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và Hòa thượng Thích Thọ Lạc tặng quà cho các phật tử có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí bày tỏ tin tưởng và mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chư vị tôn đức Tăng, Ni và đồng bào phật tử thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân và thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo, làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An mỗi ngày một trưởng thành hơn, uy tín ngày càng thăng tiến hơn. Đồng thời tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Thái Minh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn