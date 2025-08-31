Lãnh đạo tập đoàn lớn 'tâm sự' khi Thủ tướng gặp mặt hơn 250 doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp

Tại cuộc gặp mặt chiều 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55 - 58% GDP, tạo việc làm cho 84 - 85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5 - 9,5%/năm; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành để đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh", phấn đấu hết sức mình viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm doanh nghiệp Việt Nam - tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Với các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhanh chóng chuyển trạng thái từ "tập trung quản lý - không quản được thì cấm" sang trạng thái "chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp".

Ông Lê Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), "tâm sự" quá trình phát triển của tập đoàn: từ ước nguyện lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành dầu khí Việt Nam năm 1959, ngày 27-11-1961, Tập đoàn Thăm dò dầu lửa đã ra đời. Đây là tiền thân của Petrovietnam.

Trải qua hơn 50 năm, Petrovietnam đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 Đông Nam Á với tổng tài sản hơn 1 triệu tỉ đồng, vốn chủ sở hữu trên 840 nghìn tỉ đồng. Doanh thu lũy kế đạt 599 tỉ USD, đóng góp ngân sách khoảng 142 tỉ USD, bình quân 5 năm gần đây trên 165 nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Trước năm 2000, tỉ lệ đóng góp từng chiếm khoảng 30% ngân sách nhà nước; hiện nay duy trì khoảng 9%, tương ứng 80,3% tổng đóng góp của 18 tập đoàn kinh tế nhà nước.

FDI kỳ vọng Việt Nam thành đầu tàu kinh tế Đông Nam Á

Kể lại câu chuyện khởi nghiệp của doanh nghiệp tại Đà Nẵng từ năm 2007, ông Đặng Minh Trường, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết từ công trình đầu tiên tại Bà Nà Hills, với phương châm làm đẹp những vùng đất, đến nay Sun Group đã hiện diện ở nhiều vùng miền với những công trình đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Song song với du lịch, Sun Group cũng đồng hành cùng đất nước, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

"Nghị quyết 68 đã khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng", ông Trường chia sẻ.

Từ góc độ doanh nghiệp FDI, ông Bruno Jaspaert, tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, nhấn mạnh một câu tục ngữ của người Việt Nam: "Có công mài sắt, có ngày nên kim" - một khi bạn chăm chỉ thì có ngày bạn sẽ đạt được kết quả thành công.

Ông cho rằng mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao hay đạt trung hòa carbon vào năm 2050 là thách thức lớn, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm.

Từ góc nhìn doanh nghiệp FDI, ông đặt câu hỏi liệu kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của Việt Nam đã thực sự bắt đầu, và khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Chính phủ trong việc đưa Việt Nam trở thành đầu tàu kinh tế Đông Nam Á.

"Đối với nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi, liệu kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn mình có phải đang diễn ra tại đây hay không. Không thể đại diện để nói lên điều đó cho tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam để biến Việt Nam trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á", ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ