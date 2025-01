Lãnh đạo các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

* Tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt do đồng chí Lỉnh-thong Sẻng-ta-văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Nghệ An

Quang cảnh buổi tiếp lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt

Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đồng chí Lỉnh-thong Sẻng-ta-văn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, đồng chí Lỉnh-thong Sẻng-ta-văn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua; chúc tỉnh Nghệ An bước sang năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các lĩnh vực. Đồng thời, mong muốn quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, phát huy mối quan hệ giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung ngày càng sâu sắc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa hai tỉnh được triển khai sôi nổi, hiệu quả. Hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo được Lãnh đạo hai tỉnh hết sức quan tâm, số lượng lưu học sinh tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo diện học bổng ngày càng tăng. Năm học 2024-2025, tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo tổng cộng 30 cán bộ, học sinh, sinh viên cho tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Lãnh đạo hai tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi và chúc mừng vào các dịp Lễ và Tết cổ truyền của hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã đạt được trong năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin đến đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. GRDP của Nghệ An đạt 9,01%. Thu ngân sách nhà nước đạt đạt 25.096 tỷ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,75 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành của cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, thuộc tốp dẫn đầu cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn, lĩnh vực về văn hóa, an sinh xã hội xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, với nhiều hoạt động nổi bật góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc đồng chí Lỉnh-thong Sẻng-ta-văn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và các đồng chí cùng đi trong Đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

* Tỉnh Xay Sổm Bun do đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xay Sổm Bun làmt trưởng đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

Tới thăm và chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xay Sổm Bun đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà tỉnh Nghệ An đã dành cho đoàn và cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An đối với tỉnh Xay Xổm Bun trong thời gian qua.

Đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xay Sổm Bun tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ mong muốn thời gian tới, tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Xay Sổm Bun, đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực trong năm 2025. Chúc mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun ngày càng được thắt chặt bền vững.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cảm ơn những tình cảm của đoàn công tác dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun đã hỗ trợ rất tích cực cho Đội quy tập của tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo được lãnh đạo hai tỉnh hết sức quan tâm, số lượng lưu học sinh tỉnh Xay Sổm Bun học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo diện học bổng ngày càng tăng... Các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm đồng chí Lềnh-xiong Tông-sỉ - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xay Sổm Bun

Qua theo dõi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những kết quả tỉnh Xay Sổm Bun đã đạt được. Về nhiệm vụ năm 2025, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Xay Sổm Bun ngày càng thắt chặt.

* Tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Bua-ngân Hum-xay-nhạ-phum - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Bua-ngân Hum-xay-nhạ-phum - Phó Tỉnh trưởng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định, tỉnh Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Xiêng Khoảng và Nghệ An.

Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cảm ơn tình cảm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng là mối quan hệ giữa những người anh em, bạn bè.

Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà tỉnh Nghệ An

Quan hệ đối ngoại giữa Nghệ An và Xiêng Khoảng ngày càng khăng khít, thân thiện và gần gũi. Chiến tranh đã qua đi nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng đang hỗ trợ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh Nghệ An được giao làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Bạn Lào. Tỉnh Xiêng Khoảng đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn. Nghệ An cũng đã hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng trong lĩnh vực giáo dục, y tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc tỉnh Xiêng Khoảng năm mới thắng lợi mới; chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng ngày càng phát triển.

* Tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phút-phăn Kẹo-vông-xay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

Tại buổi thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Nghệ An, đồng chí Phút-phăn Kẹo-vông-xay - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn ngày càng được thắt chặt; đặc biệt việc mở cửa cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy sẽ tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại, phát triển du lịch. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn bày tỏ tin tưởng, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Đồng chí Phút-phăn Kẹo-vông-xay - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn những tình cảm, lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn đến tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Sau khi thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; định hướng, chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục phát triển. Đoàn đại biểu của tỉnh Hủa Phăn sang thăm, chúc Tết tỉnh là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn để tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

*Tỉnh Bô Ly Khăm Xay do đồng chí Su-văn-ni Xay-xạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội lần thứ VIII, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, đồng chí Su-văn-ni Xay-xạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội lần thứ VIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay gửi lời chúc đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng gửi tới đồng chí Su-văn-ni Xay-xạ-nạ và các đồng chí cùng đi trong Đoàn lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất. Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng liên tục được củng cố và phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024; đồng thời tin tưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2025.

Đoàn đại biểu tặng quà chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc đồng chí Su-văn-ni Xay-xạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội lần thứ VIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay và các đồng chí cùng đi trong Đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

