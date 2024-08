Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Các đồng chí: Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng chủ trì buổi Tọa đàm.

Cùng tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện: Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay cùng Đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang tham dự Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND 2 tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay.

Việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 tỉnh trong thời gian tới; đồng thời, làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa hai tỉnh Bô Ly Khăm Xay - Nghệ An nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho biết: Buổi Tọa đàm ngày hôm nay là một trong những cách thức tổ chức hoạt động để học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm theo hướng hai chiều, những nội dung trao đổi của HĐND 2 tỉnh sẽ là những tài liệu hết sức quý giá từ những bài học thực tiễn được rút ra từ tình hình đặc điểm kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Trong những năm vừa qua, hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động. Hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức 21 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 14 kỳ họp chuyên đề), ban hành 366 Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Các Nghị quyết khi được ban hành triển khai thực hiện đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau khi họp HĐND tỉnh được duy trì và phát huy hiệu quả trên thực tế, góp phần đưa Nghị quyết của HĐND đi vào thực tiễn cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết và trả lời khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được đổi mới, thiết thực và trách nhiệm. Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát từng bước nâng lên. Công tác giám sát được tổ chức linh hoạt và đa dạng hình thức thực hiện, phương thức giám sát phù hợp, tăng cường kết hợp giám sát, khảo sát trực tiếp và khảo sát, giám sát thông qua nghiên cứu các báo cáo và văn bản có liên quan. Sau giám sát, chỉ đạo ban hành kịp thời báo cáo, thông báo kết luận, có kiến nghị cụ thể đến các đối tượng chịu sự giám sát để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, hai bên trao đổi kinh nghiệm về giám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm xây dựng, thẩm tra, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Ngoài ra, tại buổi Tọa đàm, hai bên trao đổi về kinh nghiệm thu hút đầu tư các dự án FDI; việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia; việc đảm bảo an ninh đường biên giới...

Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian, tình cảm đón tiếp nồng nhiệt; đồng thời trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành, cởi mở, chất lượng từ HĐND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu kết thúc buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình và đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay tin tưởng trên cơ sở các nội dung được chia sẻ, trao đổi tại buổi Tọa đàm, hai bên tiếp tục có được những bài học kinh nghiệm để có thể vận dụng vào hoạt động của HĐND địa phương mình một cách hiệu quả nhất. Qua hội đàm, các đại biểu HĐND hai tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xây đã hiểu sâu hơn về bộ máy, cơ chế tổ chức và hoạt động của HĐND các tỉnh; cũng như góp phần làm sâu sắc thêm trong mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay nói riêng.

