Đoàn công tác của các Bộ, ngành Trung ương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Về phía các Bộ, ngành Trung ương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có các đồng chí: A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ; Phu Vông Kit Ta Vông – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bủa Văn Vi La Vông – Chánh Văn phòng Bộ Công thương; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí: Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công thương, Năng lượng và Mỏ, Ngoại giao.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa đón đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm tỉnh Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa đón đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn thăm tỉnh Nghệ An

Tại buổi chào xã giao, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn. Trong chuyến thăm tỉnh Nghệ An lần này, Đoàn mong muốn được trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông qua chuyến thăm để vun đắp mối quan hệ hữu nghị Lào – Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào nói riêng.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Phát biểu tại buổi chào xã giao, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn công tác của nước bạn Lào đến thăm, làm việc tại Nghệ An và chúc chuyến công tác của Đoàn tại Nghệ An thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi chào xã giao

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, năm 2023 vừa qua, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn sau làn sóng dịch COVID-19 và tác động bất ổn của tình hình thế giới, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước; thu ngân sách đạt gần 1 tỷ USD; quy mô kinh tế hiện đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, hai năm liên tiếp Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có số vốn FDI lớn nhất cả nước, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh thành cả nước.

Để có bước đột phá trong thu hút đầu tư, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng”. Hiện nay Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố. Trong đó, xác định 2 khu vực động lực tăng trưởng là Thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam mở rộng; 4 hành lang kinh tế; 6 trung tâm đô thị. Bên cạnh thúc đẩy liên kết nội tỉnh là tăng cường liên kết vùng theo trục Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào tham dự buổi chào xã giao

Tỉnh đang triển khai xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; hoàn thiện các tuyến đường cao tốc… Về mặt bằng đầu tư, bảo đảm có đủ quỹ đất, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại với khoảng 2.000 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh chuẩn bị tốt nguồn nhân lực. Hiện nay tỉnh có hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, hệ thống đào tạo với 06 trường đại học, 11 trường cao đẳng và 70 cơ sở đào tạo nghề, hằng năm có thể đào tạo được 100.000 lao động, cung ứng cho các nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp với phương châm: “Nhanh - đúng - hiệu quả”, trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được biết trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Đoàn công tác sẽ đến thăm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An để tham quan, trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng các khu công nghiệp tại địa phương. Dự án Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An là VSIP thứ 7 của liên danh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC (tỉnh Bình Dương); hiện nay Nghệ An đã có VSIP 2. Trong năm này, tỉnh đã có mong muốn để triển khai xây dựng VSIP 3 tại tỉnh. Tổng vốn đầu tư VSIP I và VSIP II Nghệ An là 445 triệu USD, hiện tại đây là nhà đầu tư hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, khi VSIP đầu tư vào tỉnh thì tỉnh không phải làm công tác thu hút đầu tư mà chỉ phối hợp với VSIP để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại Khu công nghiệp. Nếu như tỉnh Khăm Muộn có 1 khu công nghiệp như thế này thì sẽ rất tốt cho các nhà đầu tư.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, các hoạt động trao đổi đoàn ra, đoàn vào giữa tỉnh Nghệ An với nước bạn Làm thời gian qua đã diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Mới đây nhất, tỉnh Nghệ An đã đón tiếp, làm việc với Đoàn Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Kiểm toán của Quốc hội Lào; Đoàn Lãnh đạo các tỉnh Lào sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam, trong đó có Đoàn của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tỉnh Nghệ An xác định xây dựng mối quan hệ với các Bộ, ngành, địa phương của Lào là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại.

Kim ngạch xuất khẩu giữa hai bên duy trì mức tăng ổn định trong suốt những năm qua; hoạt động thương mại biên giới, vận tải, du lịch diễn ra ngày càng sôi động; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Lào tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được duy trì thường xuyên.

Hoạt động hỗ trợ các tỉnh nước bạn Lào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng được tỉnh Nghệ An quan tâm thúc đẩy. Mỗi năm học, tỉnh Nghệ An trao học bổng toàn phần và tiếp nhận đào tạo khoảng hơn 200 cán bộ, học sinh, sinh viên của các tỉnh Lào sang bồi dưỡng tiếng Việt và học chương trình đại học, sau đại học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, nâng mức chi cho lưu học sinh Lào lên hơn 4.000.000 đồng/tháng/em.

Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất, đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn đã được xác định tuyến, hiện nay đang tìm nguồn lực để triển khai đầu tư. Tuyến đường này không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 2 nước mà còn là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước; vì vậy mong đồng chí Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư tỉnh Khăm Muộn đề xuất để dự án sớm đi vào đầu tư và phát huy hiệu quả.

“Với sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Lào, tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được thúc đẩy để đạt thêm nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, không chỉ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương” – Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Đối với mong muốn được tìm hiểu về việc xây dựng các Khu công nghiệp, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin về việc xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi chào xã giao, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi thêm về quan điểm của lãnh đạo 2 nước trong phát huy mối quan hệ hợp tác. Đồng chí Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với việc tăng chế độ cho các lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Đoàn công tác tặng quà lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hy vọng 2 tỉnh Nghệ An và Khăm Muộn sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, phát triển, nhất là trong công nghiệp chế biến; phát triển du lịch giữa Nghệ An với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An sang thăm các tỉnh của Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn Bộ Chính trị, Chính phủ 2 nước đã quan tâm đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; đồng thời nhận lời mời sang thăm nước Cộng hòa DCND Lào trong thời gian tới.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn