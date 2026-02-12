Làng bánh chưng nổi tiếng xứ Nghệ làm xuyên ngày đêm phục vụ thị trường Tết

Từ bao đời nay, làng Vĩnh Hòa đã nổi tiếng với nghề làm bánh chưng, bánh tét. Bánh ở làng nghề này được làm quanh năm, tuy nhiên, dịp Tết mới là vụ chính nên đơn hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường.
Từ đầu làng đến cuối xóm, già, trẻ, trai gái… đều được phân công những công đoạn khác nhau, để phải làm sao tiến độ công việc được nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo cả về chất lượng lẫn thẩm mỹ.
Là vụ sản xuất lớn nhất trong năm, sản lượng tiêu thụ lên cả triệu chiếc bánh nên thời điểm cận Tết, người dân làng nghề Vĩnh Hoà phải chạy đua với thời gian. Vì sợ gần Tết đắt đỏ, từ đầu tháng Chạp, gia đình bà Nguyễn Thị Nhường, 58 tuổi, trú tại làng Vĩnh Hoà đã phải chuẩn bị một số lượng lớn nguyên liệu cho “mùa làm ăn lớn nhất trong năm”. Lá dong, lá chuối, nếp, đậu xanh, lạt buộc chất từ trong nhà ra đến ngoài sân.
Theo bà Nhường, nghề làm bánh được ông cha truyền lại. Người dân làm bánh ở Vĩnh Hoà chuẩn bị từng công đoạn rất tỉ mỉ, gạo nếp, lá dong đều được chọn lựa kỹ càng. "Chúng tôi nhập lá dong ở trên xã Quỳ Hợp. Nhập hàng về, chúng tôi rửa từ lá cho hết bụi bẩn sau đó để ráo và cuộn lại. Để lá được tươi lâu hơn, gia đình dùng bạt, cho vào một ít nước và dựng lá dong lên. Với cách làm này, lá dong có thể tươi được hơn 1 tháng", bà Nhường cho biết thêm.
Nguyên liệu nếp và đậu cũng được người dân nơi đây nhập chủ yếu từ Lào về. Theo bà Nhường, nghề làm bánh này chủ yếu là những thành viên trong gia đình. Vì muốn sản phẩm chất lượng và sạch đến tay khách hàng, các thành viên trong gia đình phải tỉ mẩn trong từng khâu. Dịp sát Tết, cơ sở của bà cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 chiếc bánh chưng, bánh tét.
Hầu hết các hộ gia đình làm bánh ở làng Vĩnh Hoà dùng thịt tươi, vừa mới mổ xong. "Thịt để làm bánh cũng được lựa chọn loại thịt ngon nhất như: nạc vai, ba chỉ. Nhân thịt nếu nạc cả sẽ gây khô, mỡ nhiều sẽ gây ngán. Vì vậy, nguyên liệu thịt cũng được lựa chọn chuẩn. Đậu xanh và nếp chúng tôi chủ yếu nhập từ bên Lào về", ông Hoàng Mã Lan, trú tại làng Vĩnh Hoà, chia sẻ.
Người dân cho biết, bánh chưng Vĩnh Hòa ngon là bởi khi ta cắn miếng bánh dư vị dẻo thơm của nếp hòa quyện với vị bùi của đỗ xanh, lại có thêm chút cay của hành tía, ớt tiêu và thơm ngậy của miếng thịt ba chỉ. Tất cả những nguyên liệu đó tạo nên hương vị của đất trời…
Thương hiệu bánh chưng Vĩnh Hòa ngày càng uy tín không chỉ bởi bánh rất ngon, mẫu mã đẹp, đặc biệt công tác an toàn vệ sinh được đảm bảo.
Chị Lê Thị Kiều My - con gái bà Nhường - cho biết, bánh chưng, bánh tét muốn ngon thì nguyên liệu phải chuẩn. Chúng tôi phải lựa chọn nếp, lá dong từ trước. Lá dong phải xanh và tươi. Thịt lợn được đặt ở các cơ sở uy tín và lấy loạt ngon nhất. Thậm chí lạt để gói bánh cũng được mua từ Lào về. "Dịp Tết đến các thành viên thay nhau chợp mắt, có những ngày phải thức xuyên đên để kịp giao hàng cho khách. Để đảm bảo chất lượng, gia đình tự gói chứ không thuê thêm nhân công vì sợ không kiểm soát được các khâu làm ảnh hưởng đếm chất lượng bánh. Vì vậy, chúng tôi nhận hàng trong khả năng của mình chứ không nhận ồ ạt", chị My cho biết.
Theo người dân làng bánh Vĩnh Hòa, để có được một chiếc bánh chưng ngon, không chỉ nằm ở cách chọn nếp, chọn thịt tươi ngon, đỗ xanh bùi quánh, hành tía thật già mà còn cả những bí quyết cha truyền con nối.
Các sản phẩm của làng Vĩnh Hòa không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh mà còn được nhập ra Bắc vào Nam, thậm chí là "xuất khẩu" sang nước ngoài.
Giá bánh chưng được bán dao động từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng/cặp tuỳ kích cỡ. Bánh tét được bán với giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc.
Hiện, hầu hết các hộ gia đình làm nghề gói bánh chưng ở làng Vĩnh Hòa đã trang bị những chiếc nồi điện công suất lớn để nấu bánh chưng. Mỗi nồi điện có thể nấu khoảng 400 chiếc bánh chưng. Nấu bánh chưng bằng nồi điện giúp giảm công sức, tăng tốc độ, bánh chín đều, ngon và đẹp hơn.
Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phan Thị Vân – Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Yên Thành - cho biết, làng bánh chưng Vĩnh Hoà được công nhận làng nghề năm 2005. Hiện tại có hơn 200 hộ làm nghề hoạt động quy mô lớn. Nghề bánh ở đây được cha truyền con nối, tạo nên thương hiệu, mang lại nguồn thu nhập lớn và đời sống người dân được nâng lên.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn