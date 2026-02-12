Làng bánh chưng nổi tiếng xứ Nghệ làm xuyên ngày đêm phục vụ thị trường Tết

Chị Lê Thị Kiều My - con gái bà Nhường - cho biết, bánh chưng, bánh tét muốn ngon thì nguyên liệu phải chuẩn. Chúng tôi phải lựa chọn nếp, lá dong từ trước. Lá dong phải xanh và tươi. Thịt lợn được đặt ở các cơ sở uy tín và lấy loạt ngon nhất. Thậm chí lạt để gói bánh cũng được mua từ Lào về. "Dịp Tết đến các thành viên thay nhau chợp mắt, có những ngày phải thức xuyên đên để kịp giao hàng cho khách. Để đảm bảo chất lượng, gia đình tự gói chứ không thuê thêm nhân công vì sợ không kiểm soát được các khâu làm ảnh hưởng đếm chất lượng bánh. Vì vậy, chúng tôi nhận hàng trong khả năng của mình chứ không nhận ồ ạt", chị My cho biết.