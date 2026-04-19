Giáo viên được quản lý theo hạng thay vì tiêu chuẩn, tiêu chí từ năm học 2026-2027

Thay đổi cách thức quản lý, đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT áp dụng đối với toàn bộ giáo viên phổ thông, bao gồm giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; việc phân công, đánh giá giáo viên được thực hiện theo vị trí việc làm gắn với hạng chức danh.

Đáng chú ý, Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT đã thay đổi cách thức quản lý, đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông khi không còn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí như trước đây mà chuyển sang quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định theo từng hạng I, II, III gắn với nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể của từng hạng, thay vì xây dựng theo cấu trúc tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá.

Cụ thể, Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ giáo viên theo từng cấp học và từng hạng tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5; đồng thời quy định tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo từng hạng tại các Điều 8 đến Điều 15.

Theo Điều 18, các nhiệm vụ này được thực hiện sau khi giáo viên được bổ nhiệm vào hạng tương ứng và trong suốt thời gian giữ hạng, làm căn cứ để phân công, sử dụng và đánh giá giáo viên.

Trước đó, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp theo 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Tuy nhiên, Điều 20Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT đã bãi bỏ toàn bộ văn bản này, đồng thời chỉ cho phép tiếp tục áp dụng việc đánh giá theo quy định cũ đến hết năm học 2025 - 2026.

Như vậy, từ năm học 2026-2027, việc đánh giá giáo viên phổ thông sẽ chính thức chuyển sang thực hiện theo hạng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT, thay cho hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí trước đây.

Quản lý theo hạng là bước chuyển để đồng bộ với cải cách tiền lương?

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh về cơ chế quản lý, việc ban hành Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT không chỉ là thay đổi kỹ thuật đánh giá giáo viên mà còn phản ánh một định hướng lớn hơn.

Nếu như trước đây, giáo viên được đánh giá theo hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí với tính chất định tính khá cao, thì nay cách tiếp cận đã chuyển sang quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp gắn trực tiếp với vị trí việc làm.

Sự thay đổi này không diễn ra riêng lẻ mà đặt trong dòng chảy chung của cải cách viên chức, đặc biệt là yêu cầu hoàn thành việc bố trí và trả lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7/2027 theo Luật Viên chức sửa đổi.

Từ góc nhìn này, có thể thấy việc quản lý giáo viên theo hạng thực chất là một bước "định hình lại cấu trúc" đội ngũ. Khi mỗi giáo viên được xếp vào các hạng I, II, III với những yêu cầu cụ thể về nhiệm vụ, năng lực, trình độ, thì họ không còn được nhìn nhận như một nhóm nghề nghiệp đồng nhất mà trở thành những chủ thể có vị trí rõ ràng trong hệ thống.

Điều này đặc biệt quan trọng, bởi cơ chế trả lương theo vị trí việc làm đòi hỏi phải xác định được ai đang làm gì, ở mức độ nào và đóng góp ra sao. Nếu không có sự phân tầng rõ ràng như vậy, việc xây dựng bảng lương tương ứng sẽ thiếu cơ sở thực tiễn.

Hơn nữa, cách tiếp cận theo hạng còn giúp liên thông ba khâu vốn trước đây thường tách rời: đánh giá, sử dụng và đãi ngộ. Khi giáo viên được bổ nhiệm vào một hạng cụ thể, các nhiệm vụ và tiêu chuẩn của hạng đó trở thành căn cứ xuyên suốt để phân công công việc cũng như đánh giá kết quả thực hiện.

Đây chính là nền tảng để chuyển sang trả lương theo vị trí việc làm một cách hợp lý hơn, bởi lương không còn chỉ dựa vào bằng cấp hay thâm niên mà gắn chặt với vai trò và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, sự phù hợp về mặt định hướng không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ vận hành suôn sẻ trên thực tế. Điểm đáng lưu ý là nếu việc phân hạng chỉ dừng lại ở hình thức, thiếu tiêu chí phân hóa rõ ràng hoặc chưa phản ánh đúng năng lực thực chất của giáo viên, thì toàn bộ cơ chế phía sau sẽ bị ảnh hưởng.

Khi đó, nguy cơ không phải là quay lại mô hình cũ, mà là hình thành một phiên bản mới của "bình quân chủ nghĩa" dưới tên gọi hạng chức danh, sẽ làm suy giảm ý nghĩa của cả việc đánh giá lẫn cải cách tiền lương.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn