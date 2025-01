Lan tỏa Chương trình “Nghĩa Tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025”, đón nhận nhiều tấm lòng vàng của cộng đồng và toàn xã hội

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội.

Về phía tỉnh tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thành thị, đại diện các cơ quan, đơn vị, các Doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu tham dự Chương trình

Sau 12 năm với tên gọi “Tết vì người nghèo”, năm nay, Chương trình được đổi tên thành “Nghĩa tình dòng Lam” - với ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia với người nghèo không chỉ trong mỗi dịp Tết đến Xuân về, mà còn vì mục tiêu dài hơn, xa hơn, là hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo đến trường, người ốm đau hoạn nạn được chăm sóc, cứu chữa, người nghèo có mái ấm khang trang, có sinh kế bền vững… từ đó để họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với Chương trình được tổ chức tối nay, những ngày qua các hoạt động như tổ chức nhiều “Gian hàng không đồng”, Phiên chợ “Xuân sớm” đã được các địa phương tổ chức với mục đích để người nghèo được tiếp nhận quà Tết sớm, chủ động chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đặc biệt, Chương trình Xuân ấm vùng cao được tổ chức vào ngày 09/01 tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đã mang không khí đón Tết vui tươi, đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Năm 2024 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 25.517 tỷ đồng, vượt 60,4% dự toán và vượt mốc 25.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt trên 66.000 tỷ đồng; trong đó vốn FDI đạt trên 1,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong top 10 cả nước. Tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, tạo tiền đề rất quan trong cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, Nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn tích cực đóng góp ủng hộ, quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trải qua 12 năm thực hiện Chương trình “Tết Vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã vận động, kêu gọi hơn 873 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo. Riêng Tết Giáp Thìn năm 2024, đã huy động hơn 143 tỷ đồng, tặng quà cho trên 132 nghìn hộ. Giai đoạn 2023-2024, tỉnh Nghệ An đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.787 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn với tổng nguồn lực trên 843 tỷ đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đẩy, hạnh phúc, và là minh chứng sinh động nhất về truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân” đầy nhân nghĩa của người dân xứ Nghệ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đối với tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là doanh nghiệp, doanh nhân, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đã tích cực hưởng ứng, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, những người bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, những người yếu thế đời sống đang còn rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh còn hơn 36.700 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,16%), trên 47.800 hộ cận nghèo (chiếm 5,42%), còn hơn 5.000 hộ nghèo đang ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng phần quà động viên gia đình chị Xuân và 2 em bé Trà My và Hoài An tại Chương trình

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm nay, Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” với nhiều chuỗi hoạt động có ý nghĩa hết sức nhân văn. Trong những ngày gần đây, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động “Tết sớm”, “Xuân sớm vùng cao” để kêu gọi, vận động hỗ trợ, trao quà Tết cho người nghèo. Đến thời điểm này, Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam” đã được các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ và trực tiếp hỗ trợ với số tiền, quà trị giá trên 100 tỷ đồng. Trong điều kiện khó khăn, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân lại càng có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đầy tình nhân ái, đáng trân trọng dành cho người nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo để đảm bảo ý nghĩa thiết thực, trên tinh thần tất cả những người dân đều vui Tết, đón Xuân và chung tay vì người nghèo “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương phân bổ các phần quà, trao đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, chăm lo lao động, chung tay giúp đỡ người nghèo cùng hoàn cảnh, theo đạo lý “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại Chương trình, các đại biểu đã lắng nghe, chia sẻ với những hoàn cảnh eo le, thương tâm của những số phận không may mắn. Đó là câu chuyện của bé Trà My và Hoài An, mẹ mất vì bị bệnh ung thư cách đây 2 năm, còn bố lại mới mất vì tai nạn giao thông cách đây hơn 2 tháng; chỉ còn 5 chị em nương tựa vào nhau. Hay câu chuyện của chị Đậu Thị Xuân – một người mẹ vất vả nuôi ba con nhỏ; chồng chị cũng vừa mới ra đi do đột quỵ.

Chia sẻ với các hoàn cảnh, tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao quà động viên gia đình chị Xuân và 2 bé Trà My và Hoài An. Ông Trương Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An cũng hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng/gia đình, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ để các gia đình vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống.

Bức tranh “Nghĩa tình dòng Lam” được ông Vũ Thành Tuyên đấu giá 01 tỷ đồng

Doanh nhân Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Công ty TNHH Giải Trí và Sự Kiện Hồng Nguyễn đã tặng bức tranh “Nghĩa tình dòng Lam” - Một bức tranh độc đáo được lên ý tưởng và hoàn thiện chỉ trong một thời gian rất ngắn - cho Chương trình để đấu giá gây quỹ ủng hộ người nghèo. Ông Vũ Thành Tuyên đến từ Nam Định, bằng tình yêu với xứ Nghệ và bằng nghĩa tình dòng Lam mong muốn được chia sẻ với những mảnh đời, hoàn cảnh kém may mắn đã đấu giá bức tranh với giá trị 01 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình

Tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ, trao Giấy chứng nhận và tặng hoa của Ban Tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Ất Tỵ 2025” cho các tập thể, cá nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp cho người nghèo tỉnh Nghệ An.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 157 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng; cùng với số tiền đấu giá bức tranh “Nghĩa tình dòng Lam”, tổng số tiền mà Chương trình có được là hơn 132 tỷ đồng.

Đến thời điểm này tất cả 20/20 huyện, thành, thị trong tỉnh đều đã tổ chức các hoạt động Xuân sớm để tặng quà tết cho người nghèo, đã có 20.456 phần quà (tương đương hơn 12,36 tỷ đồng) được trao đến tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 22/01/2025 (tức 23 tháng chạp), 100% hộ nghèo trên địa bàn Nghệ An sẽ được nhận quà Tết.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn