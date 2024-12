Đảm bảo các điều kiện để người dân được đón Tết vui Xuân Ất Tỵ 2025 đầm ấm, vui tươi, an toàn

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 đợt 12; Dự thảo Danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2025; Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2025; Dự thảo Đề án phát triển y tế thông minh tỉnh Nghệ An đến năm 2030; Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2024, Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2025; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.