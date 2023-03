Lần đầu tiên nuôi sống thành công bé sinh non hơn 24 tuần chỉ nặng 700g

Bệnh viện sản nhi Nghệ An vừa cho biết, đơn vị đã nuôi sống một bé gái sinh non khi chỉ mới hơn 24 tuần tuổi và nặng 700g. Bé gái được xuất viện trở về trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Đây là trường hợp bé sinh non nhất được nuôi sống thành công tại bệnh viện sản nhi Nghệ An. Sự sống của bé là kỳ tích mới trong lĩnh vực sản khoa và nhi sơ sinh.

Theo đó, chị N.T.N (34 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có tiền sử hiếm muộn, phải áp dụng biện pháp hỗ trợ sinh sản. May mắn, ngay lần đầu tiên thực hiện thụ tinh ống nghiệm, chị đã có song thai. Mặc dù đã cố gắng dưỡng thai tối đa, tuy nhiên, bình yên được hơn 24 tuần thai kỳ, chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng có dấu hiệu dọa sinh non.

Khả năng giữ thai thêm trong cơ thể mẹ không còn, cần chuyển sinh ngay, mặc dù rất cố gắng, việc đảm bảo được cuộc chuyển sinh “mẹ tròn con vuông” là rất khó. Nguy hiểm đe dọa sinh mạng 2 bé ngay khi chào đời.

Bé gái được chăm sóc đặc biệt ngay sau khi sinh

Sau đó, 2 bé sơ sinh cực non yếu, 1 trai, 1 gái chào đời sau 24 tuần 5 ngày trong dạ mẹ, với cân nặng chỉ 600g và 700g. Sau sinh, 2 bé không khóc, không có phản xạ, nhịp tim chậm. Với sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng từ trước, các bác sĩ hồi sức tích cực sơ sinh đã túc trực ngay trong phòng sinh, ngay lập tức hồi sức, đặt nội khí quản cho 2 bé và nhanh chóng chuyển về khoa Hồi sức Sơ sinh bằng thiết bị chuyên dụng.

Đây là trường hợp đặc biệt và khó. Trẻ sinh cực non (dưới 28 tuần thai) và nhẹ cân (dưới 1.000g) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sơ sinh như ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hóa, tan máu vàng da… vì thế các bác sĩ phải áp dụng cùng lúc nhiều biện như nằm lồng ấp, thở máy qua Nội khí quản, bơm Surfactant, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh, thuốc vận mạch… qua catheter tĩnh mạch rốn, đồng thời đặt động mạch rốn để theo dõi huyết áp liên tục.

Tuy nhiên, do sinh cực non và rất nhẹ cân, sức khỏe của bé trai vô cùng yếu, sau 2 ngày cầm cự, tình trạng bé chuyển biến xấu nhanh chóng, không thể duy trì sự sống.

Khoa Hồi sức sơ sinh theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Với chế độ điều trị đặc biệt, các bác sĩ đã áp dụng cùng lúc các phương pháp hiện đại với các trang thiết bị dành cho trẻ sơ sinh non yếu. Bên cạnh đó, các chế độ ánh sáng, tiếng ồn, nhiễm khuẩn… được đặc biệt kiểm soát nghiêm ngặt. Hơn 3 tháng tỉ mỉ chăm sóc 24/24, tình trạng của trẻ dần chuyển biến tích cực.

Bé gái được rút nội khí quản, chuyển qua thở máy không xâm nhập. Dần dần, bé có thể ăn sữa mẹ hoàn toàn qua sonde dạ dày. Rồi, bé được cai máy thở, chuyển qua thở oxy gọng, dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng. Sau hơn 3 tháng điều trị, bé phát triển ổn định với cân nặng 2,4 kg và có thể tự bú mẹ. Bé được xuất viện về nhà trong niềm vui của gia đình và tập thể Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An./.

