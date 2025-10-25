Phụ huynh bức xúc vì trường gộp lớp, dời phòng học trẻ mầm non, địa phương nói gì?

Nhà vệ sinh cho trẻ ở Trường mầm non Minh Lương xuống cấp, dơ - Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngày 24-10, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Tín - phụ huynh có con học Trường mầm non Minh Lương (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) - cho biết ngày 13-9 vừa qua, ông và các phụ huynh khác đi họp, được trường thông báo gộp 3 lớp mầm thành 2 lớp mầm với lý do không đủ số lượng học sinh.

Nhiều phụ huynh không đồng ý gộp lớp vì học sinh sẽ đông và vượt quá tối đa 25 trẻ/lớp. Lúc này trường hứa sẽ thông báo lại phụ huynh sau, nhưng sau đó vẫn gộp lớp và dời khối mầm qua khối chồi.

Việc dời lớp này, theo phụ huynh, là không đảm bảo an toàn cho trẻ vì nhà vệ sinh ở khối chồi xuống cấp, trẻ lớp mầm đi vệ sinh tách biệt phòng học rất bất tiện, mất an toàn.

"Dời phòng học nhưng nhà trường không thông qua ý kiến phụ huynh, không phân tích lợi hại ra sao. Việc này còn làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ. Tôi đề nghị nhà trường xin lỗi và trả lại lớp học như ban đầu. Trường hợp vẫn dời lớp, nhà trường phải có cam kết đảm bảo an toàn cho các bé trong thời gian học ở trường", ông Tín đề nghị.

Cũng có con học ở Trường mầm non Minh Lương, một phụ huynh (đề nghị không nêu tên) cho biết không đồng tình việc dời lớp. "Con tôi còn quá nhỏ mà nhà vệ sinh nằm ngoài phòng học, lại bị xuống cấp. Hiện tôi phải tạm thời cho con nghỉ học. Mong chính quyền địa phương có hướng khắc phục để trẻ tiếp tục đến trường", phụ huynh này nói.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ qua điện thoại và đặt lịch hẹn gặp cô Nguyễn Thị Thùy - Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Lương, nhưng cô từ chối gặp và nói có việc bận.

Liên quan việc này, ông Lưu Hồng Cưng - Phó chủ tịch UBND xã Châu Thành - cho hay địa phương đã nắm được vụ việc và đã có buổi họp với các bên liên quan. Theo đó, trường dời phòng học là để đảm bảo diện tích cho các bé học tập, vui chơi và sinh hoạt.

"Việc phụ huynh lo sợ không đưa trẻ đến trường, chúng tôi có chỉ đạo đơn vị liên quan xuống nhà phụ huynh vận động đưa con đi học trở lại. Trường mầm non Minh Lương hiện đã sửa chữa lại nhà vệ sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ", ông Cưng thông tin thêm.

