Bổ nhiệm 10 phó giáo sư ngành y năm 2025

Chiều 11/12, Học viện Y – Dược học Cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm nay, Học viện có 10 ứng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh, việc xét công nhận và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là chủ trương quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc gia và từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực, quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Những năm qua, Học viện đã bổ nhiệm 1 giáo sư và 37 phó giáo sư, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong đợt xét năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh cho 71 giáo sư và 829 phó giáo sư; trong đó, Học viện có 4 nhà giáo đạt chuẩn từ hội đồng cơ sở.

Tại buổi lễ, ngoài 4 phó giáo sư được xét từ hội đồng của Học viện, còn có 5 phó giáo sư được bổ nhiệm từ các hội đồng chức danh khác và 1 phó giáo sư được bổ nhiệm lại sau chu kỳ 5 năm.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy kỳ vọng, đội ngũ tân phó giáo sư tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp mạnh mẽ hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, qua đó khẳng định uy tín học thuật của Học viện.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Trong số các tân phó giáo sư, ông Trần Phương Đông – Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương bày tỏ xúc động khi đón nhận quyết định bổ nhiệm. Với ông, đây là dấu mốc quan trọng trong con đường học thuật và là trách nhiệm lớn đối với sự phát triển của Y học Việt Nam.

Tân phó giáo sư cam kết tiếp tục nghiên cứu theo hướng tích hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại dựa trên bằng chứng; đổi mới giảng dạy; hỗ trợ đội ngũ trẻ và tăng cường công bố quốc tế; đồng thời gìn giữ tinh hoa y học cổ truyền theo hướng hiện đại, chuẩn hóa.

Đợt bổ nhiệm năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt giàu thành tích. Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Nguyễn Thế Anh là tân phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nội khoa, với các nghiên cứu nổi bật về bệnh lý nhiễm khuẩn, cấp cứu tim mạch, hồi sức tích cực và bệnh lý thận – tiết niệu. Ông đã công bố 59 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài quốc tế uy tín.

PGS.TS Thế Anh còn là nhà giáo tận tâm, được học trò yêu mến. Ông là giảng viên thỉnh giảng tại hai cơ sở đào tạo, trong đó có 9 năm giảng dạy tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn