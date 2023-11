Lâm Khánh Chi đi chơi với chàng trai trẻ, mặc quần ngắn lấp ló vòng 3, CĐM phản ứng ngược đời

Trong showbiz Việt, Lâm Khánh Chi được biết đến là mỹ nhân chuyển giới nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía khán giả. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của cô khá lận đận. Sau khi "đường ai nấy đi" với Phi Hùng, người đẹp liền lao vào công cuộc trùng tu nhan sắc. Bà mẹ đơn thân ngày ấy phẫu thuật cả giọng nói và về sau là căng da, sửa mũi.

Chẳng bao lâu sau khi xinh đẹp, trẻ trung như gái 18, Lâm Khánh Chi chia sẻ với truyền thông rằng cô đã có tình yêu mới. Song người đẹp lại chưa công khai đích thị danh tính của bạn trai. Những ngày gần đây, quý cô thường xuyên xuất hiện bên chàng trai trẻ và có nhiều sự thay đổi trong phong cách thời trang.

Nổi rần rần trên TikTok là clip cô khoác tay đi chơi chung với thanh niên điển trai ấy với 1 thiết kế đặc biệt.

Clip của người đẹp chuyển giới nhận về hàng trăm nghìn lượt xem trên nền tảng MXH này. Mỹ nhân diện combo thời trang khá thoải mái và thông dụng với giới trẻ là quần shorts, áo phông. Vóc dáng cao ráo, đường cong uốn lượn của bà mẹ 1 con là tâm điểm của tấm hình. Quý cô U50 còn nổi bật bật với nước da trắng sứ. Tất cả những ưu điểm đó cộng với gương mặt hệt gái 18 đã giúp Lâm Khánh Chi biến set đồ vốn dĩ chẳng đặc biệt thành đặc biệt không tưởng.

Song điểm gây tranh cãi còn nằm ở chỗ, khi Lâm Khánh Chi quay nghiêng người, thiết kế quần shorts quá ngắn đã để hở cả 1 phần vòng 3 của người đẹp.

Có thể thấy món đồ khá táo bạo nhưng nhìn chung vì Lâm Khánh Chi trẻ trung và body đẹp nên dường như bên dưới bài đăng, cô không có nổi 1 lời chê bai. Ai nấy đều "tròn mắt" khen ngợi, quý cô quá trẻ. Thậm chí có tài khoản còn đính chính, Lâm Khánh Chi bằng tuổi mẹ của cô mà "trẻ ghê luôn". Có người còn không nhận ra Lâm Khánh Chi nếu không đọc nick hay bình luận.

Cô nhận được hàng trăm lời khen cả ở tiktok lẫn các nền tảng MXH khác.

Nếu theo dõi Lâm Khánh Chi, có thể nhận ra, người đẹp càng phẫu thuật thẩm mỹ lại càng thoải mái hơn trong phong cách ăn mặc.

Ở tuổi trung niên, có thể thấy hiếm ai xúng xính với quần cộc ngắn cũn và áo croptop treo lơ lửng như người đẹp chuyển giới. Lí do là chẳng mấy ai đủ tự tin về hình thể để có thể diện ngắn như thế. Hoặc có nhiều người có body đẹp cũng không đủ dũng khí diện vì e ngại "cưa sừng làm nghé". Lâm Khánh Chi hiện tại có gương mặt như thiếu nữ 18 hậu trùng tu căng da và chỉnh sửa nhiều thứ nên cô lại càng tự tin với phong cách mặc trẻ hoá của mình.

Cô mới đây vừa tung bộ hình kỉ niệm mùa thu đông với chàng trai trẻ.

Style ăn mặc của U50 ngày càng có thêm nhiều màu sắc. Cô yêu thích những chiếc đầm nữ tính với lớp bèo nhún điệu đà cùng hoạ tiết nữ tính.

Mỹ nhân chuyển giới đời thường trẻ trung với các item tới từ các thương hiệu bình dân. Cô nhấn nhá cho phong cách của mình với nhiều layout trang điểm. Người đẹp 7X cũng đầu tư nhiều set tóc giả để thay đổi.

Đời thường giản dị nhưng khi đi sự kiện, Lâm Khánh Chi vẫn vững phong độ chỉn chu như "bà hoàng thảm đỏ".

Cô thường được mời xuất hiện ở nhiều sự kiện hoa hậu hay gameshow hot. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp lại khiến truyền thông phải bất ngờ với váy áo đầu tư.

Cô cũng tỉ mỉ tới từng món phụ kiện nhỏ là nhẫn, bông tai, lắc đính kèm.

