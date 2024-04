Lâm Đồng: Xác minh clip nữ sinh bị đánh đưa lên mạng

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay lại cảnh một nữ sinh áo trắng bị bạn học túm tóc kéo lê, đấm đá trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó một số người khác thì đứng quan sát, quay lại vụ việc.

Nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên sân gạch. Ảnh chụp lại từ video

Được biết, vụ việc xảy ra ít ngày trước liên quan đến nhóm học sinh đang theo học trường THCS trên địa bàn thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Tác giả: ĐOÀN KIÊN

Nguồn tin: sggp.org.vn