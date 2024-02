Lâm Đồng: Điều tra nghi án con trai đâm chết cha ruột do mâu thuẫn

Ngày 8/2, đại diện Công an huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án mạng con trai đâm chết cha ruột do mâu thuẫn tiền bạc.

Nạn nhân là ông Nông Văn H. (64 tuổi) và hung thủ được xác định là Nông Văn Cảnh, 39 tuổi (con trai ông H.), cùng ngụ tại Tổ dân phố 4B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.

Nông Văn Cảnh đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Thông tin ban đầu, thời gian qua, gia đình vợ chồng Nông Văn Cảnh và Nguyễn Thị Mai H. (vợ Cảnh) có mượn của cha ruột là ông Nông Văn H. số tiền 10 triệu đồng.

Gần đây, ông H. thường xuyên đến nhà con trai để đòi tiền. Tuy nhiên, vợ chồng Cảnh chưa có tiền trả cho ông H.. Từ đây, giữa ông H. và vợ chồng Cảnh xảy ra mâu thuẫn thường xuyên cãi vã.

Vào khoảng 15h ngày 7/2, sau khi uống rượu, ông H. đã cầm theo dao rựa qua nhà vợ chồng con trai nói chuyện tiền nợ. Trong lúc nói chuyện, giữa ông H. và chị Nguyễn Thị Mai H. (49 tuổi, con dâu) đã xảy ra xô xát.

Thấy vậy, Nông Văn Cảnh đã lấy dao đâm nhiều nhát khiến ông H. bị thương nặng. Sau đó, ông H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường điều tra, làm rõ nguyện nhân vụ án.

Hiện, Nông Văn Cảnh đang bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người. Công an huyện Đạ Tẻh đang hoàn tất hồ sơ chuyển vụ án cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

