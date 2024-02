Bình Phước: Án mạng do mâu thuẫn trong quán nhậu

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn trong quán nhậu khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ án đang được cơ quan CSĐT phong tỏa để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/2, Nguyễn Công Cường (30 tuổi) cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long) và một số người khác ngồi nhậu tại quán “Ốc Đêm”, thuộc khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long. Trong lúc ngồi nhậu, giữa Cường và Tuyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai tiếp tục ngồi chơi.

Đến khoảng 22 giờ, người yêu của Tuyền là Nguyễn Hoàng Công P. (36 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) cũng đến chỗ nhậu.

Khi nghe mọi người kể chuyện giữa Cường và Tuyền, lúc này P. liền gây sự, đánh nhau với Cường. Trong lúc đánh nhau, Cường lấy dao đâm P. khiến anh này loạng choạng, ngã gục.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nên P. đã tử vong sau đó. Gây án xong, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn