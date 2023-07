Làm chủ hoạt động khoa học, kỹ thuật, công nghệ và phát huy tiềm lực của con người Việt Nam trong tình hình mới

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáng 04/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam (Nghị quyết số 24); Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng (Nghị quyết số 29); Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia (Nghị quyết số 33).

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, MTTQ, Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Giữ vững nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 33, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai; đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện từng Nghị quyết.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, các Bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý điều hành của UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả thiết thực, vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được đảm bảo. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng được nâng lên. Trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Về thực hiện Nghị quyết 29, qua 5 năm thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của không gian mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp, ứng xử lành mạnh, tin cậy, văn minh trên không gian mạng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai, nhất là với thế hệ trẻ luôn có những hoạt động giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 33, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, trực tiếp là lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới; tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Mặt khác, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Biên phòng và đối ngoại nhân dân ở khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 33; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

Thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả đạt được và định hướng một số nội dung trong thực hiện các Chiến lược về đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh đề giữ vững sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhận diện được những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ một các quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt và đạt được những kết quả rất tích cực, riêng công tác xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và triển khai khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả vững chắc.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Ngọc Hà đề nghị Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nâng cao năng lực đánh giá, thực hiện tốt công tác nắm tình hình; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia; quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, biển đảo. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy quan tâm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch và trong từng dự án, công trình; tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, ngân sách cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thi công các công trình quốc phòng an ninh. Cùng với đó, lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng đảng bộ Quân sự, Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống. Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước, chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh...

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải dựa trên nền tảng xây dựng tiềm lực quân sự gắn hữu cơ với tiềm lực chính trị, tinh thần

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu ngay sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong các Chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó, tiếp tục nhận thức sâu sắc và đúng đắn về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Nhấn mạnh Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia không thể tách rời với kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cần phải thắt chặt các mối quan hệ “thêm bạn, bớt thù”, không bị lôi kéo, trở thành vật hi sinh của các cuộc tranh giành giữa các thế lực và các nước lớn trên thế giới hiện nay.

Mặt khác, việc củng cố phát triển tiềm lực quốc phòng, tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc phải dựa trên sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện, từ sớm, từ xa. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải dựa trên nền tảng xây dựng tiềm lực quân sự gắn hữu cơ với tiềm lực chính trị, tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang, trong đó lấy tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ 03 Chiến lược nêu trên của Bộ Chính trị, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông có một giải pháp hết sức quan trọng cần phải chú trọng đó là làm chủ hoạt động khoa học, kỹ thuật, công nghệ và phát huy tiềm lực của con người Việt Nam trong tình hình mới. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua.

