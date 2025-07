"Lạ thường" cùng lúc xuất hiện 3 cơn bão trên biển

Tin bão số 4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 19h ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 4 Cỏ May. Nguồn: TTKTTVQG.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 36 giờ tới):

Dự báo tác động của bão: Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió được chi tiết tại phụ lục.

Xu thế thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 24/7 đến ngày 26/7:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 26/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến và Huế, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/7 đến ngày 2/8:

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày:

- Bắc Bộ: Từ ngày 27/7 có nắng nóng cục bộ; từ khoảng ngày 28/7 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa: Dự báo thời tiết có nắng nóng cục bộ; từ khoảng ngày 28/7 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng lúc xuất hiện 3 cơn bão trên biển

Mùa bão 2025 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã trở nên rất lạ thường với 3 cơn bão cùng hoạt động, Comay ở kinh tuyến 118, Francisco ở kinh tuyến 128 và Krosa ở kinh tuyến 140 độ kinh Đông.

Ảnh vệ tinh và vị trí 3 cơn bão sáng 24/7.

Theo dự báo thời tiết lúc 10h30 ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới ở khoảng kinh tuyến 140 độ kinh Đông (TD 12W) trong hình đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế Krosa. Bão Krosa được dự báo đi lên phía Bắc, không đi vào Biển Đông nên Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ không phát tin về cơn bão này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, thiên tai diễn ra khốc liệt, cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đầu mùa mưa bão năm 2025, thiên tai bất thường cũng đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống, mùa bão 2025 được dự báo có thể không có những dấu hiệu cực đoan rõ ràng như các năm ENSO mạnh, nhưng tính khó lường về quỹ đạo và cường độ có thể tăng lên và khó đoán định hơn.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn