Kỳ thi tạo niềm tin đổi mới giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học

Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lựa chọn và chỉ đạo điểm thi đảm bảo an ninh, an toàn, thuận tiện cho công tác chấm thi. Sở cũng huy động giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, khách quan để chấm thi đảm bảo chính xác, công bằng cho học sinh. Theo chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT Nghệ An thành lập Hội đồng chấm thi của 2 chương trình GDPT 2018 và chương trình GDPT 2006 một cách bài bản, đúng quy chế.