Kỹ sư Ấn Độ xây nhà độc nhất vô nhị: Không tốn 1 đồng cho máy điều hòa vẫn mát rượi, chấp hết nắng nóng

Một ngôi nhà mới độc đáo ở miền Tây Ấn Độ đang thách thức những quan niệm truyền thống về kiến trúc bền vững bằng cách duy trì sự mát mẻ tự nhiên mà không tốn 1 đồng tiền nào cho máy điều hòa không khí.

Được biết đến với tên gọi The Anthill (Tổ Kiến), ngôi nhà lấy cảm hứng từ kỹ thuật xây dựng tổ kiến đáng kinh ngạc, sử dụng các kỹ thuật thiết kế thụ động để điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ngay cả ở một vùng nổi tiếng với cái nóng khắc nghiệt.

Ảnh: Archdaily

Được thiết kế bởi Kaushal Tatiya Architects, ngôi nhà nằm ở Ahilyanagar, Maharashtra, Tây Ấn Độ. Thay vì sao chép hình dáng của một tổ kiến, các kiến trúc sư đã mượn các nguyên tắc tự nhiên của nó để thông gió, kiểm soát nhiệt độ và tạo sự kết nối giữa các không gian.

Theo một bài giới thiệu chi tiết của Yanko Design, dự án sử dụng tường gạch lộ thiên, sân trong có bóng mát và các ô cửa được quy hoạch cẩn thận để tạo ra một môi trường trong nhà thoải mái mà không cần hệ thống làm mát cơ học.

Ảnh: Archdaily

Nhà sáng lập Kaushal Tatiya mô tả kiến là “một sinh vật khí hậu thông minh” tự điều chỉnh nhiệt độ thông qua mạng lưới các buồng và đường dẫn khí liên kết với nhau.

Chính những ý tưởng đó đã định hình bố cục của ngôi nhà, cho phép không khí trong lành lưu thông đồng thời giảm thiểu sự tích tụ nhiệt suốt cả ngày.

Nguồn ảnh: Yanko Design

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có vẻ khiêm tốn, với những bức tường gạch chắc chắn và các bề mặt đục lỗ giúp chắn ánh nắng gay gắt trước khi chiếu vào bên trong. Tuy nhiên, bên trong, các không gian mở ra thành những phòng liên thông với chiều cao trần khác nhau, ánh sáng tự nhiên được lọc và các đường chuyển tiếp được thiết kế cẩn thận nhằm cải thiện luồng không khí đồng thời tạo ra một trải nghiệm sống độc đáo.

Các yếu tố kiến trúc truyền thống của Ấn Độ cũng đóng một vai trò quan trọng. Các bậc thang và ban công nhiều lớp, lấy cảm hứng từ ý tưởng mái nhà chhat cổ điển, cung cấp thêm bóng mát trước khi ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong nhà. Một tấm gạch nhô ra ấn tượng dài 3,6 mét đóng vai trò vừa là điểm nhấn về cấu trúc vừa là điểm nhấn thị giác, đồng thời thể hiện sức mạnh của kết cấu gạch chịu nén.

Ảnh minh họa về tổ kiến.

Thay vì phụ thuộc vào máy điều hòa không khí hoặc hệ thống thông gió cơ học, The Anthill hoàn toàn dựa vào các chiến lược làm mát thụ động, bao gồm thông gió chéo, khối lượng nhiệt và các không gian mở có bóng râm.

Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể lượng tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn đảm bảo tòa nhà luôn ấm áp và dễ chịu trong thời tiết nóng bức.

Ảnh: Archdaily

Trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao và nhiệt độ cực đoan ngày càng phổ biến, những dự án như The Anthill chứng minh cách thức kiến thức xây dựng truyền thống và các nguyên tắc thiết kế tự nhiên có thể mang lại những giải pháp hiện đại.

Thay vì sử dụng nhiều công nghệ hơn để chống lại biến đổi khí hậu, ngôi nhà này cho thấy kiến trúc chu đáo có thể phối hợp với thiên nhiên để tạo ra những ngôi nhà bền vững và kiên cường.

Tác giả: Trang Ly

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn