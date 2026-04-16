Tạm đình chỉ giáo viên liên quan phản ánh dùng kim tiêm “răn đe” học sinh ở TPHCM

Ngày 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết địa phương đã nắm thông tin vụ việc một giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh dùng kim tiêm để "răn đe" học sinh.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM), nơi xảy ra vụ giáo viên dùng kim tiêm “răn đe” học sinh. Ảnh: ĐT

Theo bà Thảo, giáo viên này thừa nhận đã mua kim tiêm để sử dụng cho con uống thuốc. Sau đó, khi học sinh vi phạm nội quy, giáo viên đặt kim tiêm trên bàn và yêu cầu các em nếu không ngoan thì tự chích vào đầu ngón tay để làm gương. Trong lớp có một số học sinh vi phạm và đã thực hiện việc này.

"Giáo viên cũng thừa nhận sự việc nên hiện nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp để ổn định tình hình lớp học, đồng thời phục vụ việc xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định" - bà Thảo thông tin.

Theo phản ánh của một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, ngày 13-4, sau khi đi học về, học sinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng nên bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay.

Ngoài trường hợp trên, một số học sinh khác cũng phản ánh từng bị giáo viên phạt theo cách tương tự khi vi phạm nội quy như nói chuyện trong lớp hoặc không ngủ trưa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với giáo viên và phụ huynh liên quan. Qua xác minh ban đầu, có 5 học sinh bị yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay khi vi phạm nội quy.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định đây là hành vi không phù hợp với chuẩn mực sư phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bản kiểm điểm và đang xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, qua theo dõi bước đầu, tâm lý của 5 học sinh liên quan hiện chưa ghi nhận biểu hiện bất thường. Chính quyền địa phương và nhà trường đã làm việc, trao đổi với phụ huynh để nắm tình hình. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động