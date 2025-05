Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ nhiều giáo viên nữ

Chiều 13-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Phú, tỉnh An Giang đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với ông V.T.D, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Quốc Thái, xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Những tin nhắn được cho là của ông D. gửi một nữ giáo viên của trường

Theo quyết định, ông D. với vai trò là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Quốc Thái nhưng trong quá trình quản lý, điều hành đã vi phạm quy trình, quy định công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến đơn vị mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc tài chính; vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Đồng thời, quá trình viết kiểm điểm thì ông D. chưa tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng. Vi phạm của ông D. là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và phụ huynh học sinh, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và ngành giáo dục.

Về mặt chính quyền, một lãnh đạo của UBND huyện An Phú xác nhận sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý. Dự kiến, hình thức kỷ luật giáng chức và điều chuyển công tác đối với ông D. sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Như đã thông tin, trước đó, nhiều nữ giáo viên đã tố cáo bị ông D. nhắn tin quấy rối tình cảm, sàm sỡ ngay trong trường. Khi không đạt được mục đích, ông D. đã nhắn tin đe doạ, trù dập. Trao đổi với báo chí, nhiều nữ giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái tỏ ra rất lo sợ bị ông D. trù dập, trả thù vì đã đứng ra tố cáo, phản ánh những hành vi sai trái của ông D. với cơ quan chức năng.

Tác giả: Thu Tâm

Nguồn tin: Báo Người Lao Động