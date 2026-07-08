Kỳ lạ ngôi làng không có đường sá, người dân không ai có xe

Giữa mặt hồ Nokoue ở miền nam Cộng hòa Benin là một ngôi làng đặc biệt, không có những con đường, không có xe cộ và cũng không có quảng trường trung tâm. Thay vào đó là hàng nghìn ngôi nhà dựng trên cọc gỗ, những chiếc thuyền độc mộc và hàng nghìn cư dân đã gắn bó cả cuộc đời với mặt hồ. Đó là Ganvie - ngôi làng nổi lớn nhất châu Phi, thường được gọi như "Venice của châu Phi".

Làng Ganvie được xây dựng ở giữa hồ Nokoue cách đây 400 năm và lịch sử độc đáo của nó gắn liền với thời kỳ chiếm hữu nô lệ.

Vào thế kỷ 18, người dân của bộ lạc Tofinu chạy trốn trong tuyệt vọng khỏi sự vây bắt của những người lính của vương quốc Fon và Dahomey. Nếu bị bắt, những người này sẽ bị bán lại cho các thương nhân Bồ Đào Nha làm nô lệ.

Người Tofinu đã chạy trốn đến khu vực hồ Nokoue, "vùng cấm" mà lính Fon và Dahomey tin rằng có một con quỷ khủng khiếp sống dưới đáy hồ. Biết được điều này, bộ tộc đã chọn cách dựng những ngôi nhà sàn ngay giữa mặt nước.

Cái tên "Ganvie" có nghĩa là "chúng tôi đã sống sót" trong tiếng địa phương, là để tưởng nhớ lịch sử năm nào.

Mặc dù qua thời gian không còn bất kỳ mối đe dọa nào tới người Tofinu nữa nhưng cho tới nay họ vẫn tiếp tục sống ở những ngôi nhà nổi và phát triển thành một cộng đồng lớn mạnh.

Ngày nay, có khoảng 20.000 người sống trong ngôi làng. Họ thường được gọi là "người nước". Tận dụng điều kiện tự nhiên đặc biệt, người dân địa phương dựng nhà trên các cọc gỗ cắm xuống lòng hồ.

Mọi thứ trong làng đều gắn liền với nước, xây dựng trên cọc: từ cửa hàng làm tóc, chợ, khách sạn, bệnh viện, doanh nghiệp cho đến nhà thờ.

Những chiếc thuyền độc mộc, mỏng và dài là phương tiện di chuyển của người dân địa phương. Họ sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, nuôi cá trong những lồng cá dưới nước. Phần lớn số cá đánh bắt được đều được hun khói để bảo quản, phù hợp với điều kiện không có hệ thống làm lạnh.

Điểm đặc biệt nhất của ngôi làng là khu chợ nổi. Không giống những khu chợ truyền thống trên đất liền với các gian hàng cố định, chợ Ganvie không có địa chỉ cụ thể. Cả mặt hồ chính là không gian buôn bán. Người bán chủ động chèo xuồng tìm đến khách, còn người mua cũng di chuyển bằng thuyền để trao đổi hàng hóa.

Trong những năm gần đây, các hoạt động du lịch dần thay thế cho nghề đánh cá ở Ganvie. Theo một văn phòng du lịch địa phương, mỗi năm "Venice của châu Phi" sẽ đón khoảng 10.000 du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn