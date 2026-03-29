Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX: Khơi thông nguồn lực, tiếp nối niềm tin cử tri

Bảo đảm kế thừa, phát triển

Trong dòng chảy phát triển của Nghệ An những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét về sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Như chia sẻ của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Hoàng Nghĩa Hiếu: đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới; đồng thời, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng vận hành của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt 5 năm tới.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XIX; tri ân Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Nam Đình. Ảnh: HP

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thận trọng xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh... Với số phiếu bầu tuyệt đối, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; các ông Dương Đình Chỉnh và Nguyễn Như Khôi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ở khối UBND, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 Võ Trọng Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số phiếu 100%. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII: Nguyễn Văn Đệ, Bùi Thanh An, Thái Văn Thành, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền cũng tiếp tục được được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX... Các chức danh khác cũng được kiện toàn với mức tín nhiệm cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định sẽ cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cử tri và Nhân dân; không ngừng đổi mới phương thức làm việc, xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Vinh dự và xúc động khi tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách người đứng đầu UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Võ Trọng Hải cũng cam kết hành động bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng; bám sát các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy; triển khai kịp thời chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, sẽ trân trọng kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh.

Luôn gần dân, lắng nghe dân

Theo dõi diễn biến kiện toàn công tác nhân sự, nhiều cử tri Nghệ An bày tỏ tin tưởng vào các đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XIX, đặc biệt kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các quyết sách lớn, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kỳ vọng đó cũng được thể hiện rõ trong phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tại kỳ họp. Theo Bí thư Tỉnh ủy, mỗi đại biểu phải ý thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị và theo dõi đến cùng việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng thời, HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng dân chủ, thực chất; gắn chặt hoạt động của HĐND với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Hoạt động giám sát, chất vấn phải đi thẳng vào những vấn đề bức thiết, theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kiến nghị...

Tin tưởng, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cử tri trong tỉnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Bày tỏ vui mừng khi kỳ họp đã lựa chọn và bầu được những lãnh đạo xứng đáng cho nhiệm kỳ mới, các đại biểu HĐND tỉnh kỳ vọng: Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời truyền tải tới HĐND tỉnh; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, xác đáng vào các quyết sách của HĐND.

Trên nền tảng đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, nhiệm kỳ mới không chỉ hướng tới tăng trưởng mà còn là hành trình đổi mới thực chất, khơi thông mọi nguồn lực. Đó cũng là cam kết của 85 đại biểu dân cử: luôn đồng hành cùng cử tri, quyết tâm đưa quê hương Bác Hồ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn