Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng – Ủy ban bầu cử tỉnh Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao 99,86%. Có 85 vị đại biểu HĐND tỉnh đã được cử tri tín nhiệm, bầu chọn để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp, sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đặc biệt là trách nhiệm, sự ủng hộ của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cảm ơn cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, thông qua mỗi lá phiếu của mình để bầu ra các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử bảo đảm đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Nghệ An đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031 là rất lớn, nhất là mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của HĐND tỉnh là hết sức quan trọng. Do vậy, ngay từ kỳ họp này và trong suốt nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy

Kỳ họp thứ nhất có nhiệm vụ bầu cử, trình phê chuẩn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác; đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh lần này cần nhận thức sâu sắc rằng gắn liền với niềm vinh dự lớn, là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tâm, tận lực, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm dân chủ, thẳng thắn, thực chất. Các cơ chế, chính sách phải phù hợp thực tiễn, khả thi cao, thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong thời gian tới. Đặc biệt, phải gắn chặt hoạt động của HĐND với yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đồng hành, ủng hộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh. Về phía UBND tỉnh cần phải chủ động, nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai và tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; trước mắt là 06 Chỉ thị mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp này, với mục tiêu mở rộng không gian phát triển của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị Cửa Lò, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả sắp xếp, sử dụng tài sản công, đồng thời cụ thể hóa khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm hành chính tỉnh. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ; gắn với yêu cầu phát triển lâu dài, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng hành chính, đô thị và dịch vụ, góp phần tạo diện mạo mới, động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động giám sát việc giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của cử tri, không để tồn đọng kéo dài. Cần thực hiện đúng cam kết, chương trình hành động đã hứa với cử tri khi vận động bầu cử; để mỗi một đại biểu dân cử thực sự luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh trong xây dựng, ban hành và giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ nhắc lại phát biểu rất sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, làm phương châm hành động cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng như mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên tỉnh nhà, đó là: Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể đều phải hướng tới một đích đến làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ Nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn.

“Phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, cùng với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, tin tưởng và mong đợi HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có những đổi mới và những đóng góp thiết thực nhằm phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cử tri trong tỉnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.” – Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thực hiện quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. 100% đại biểu có mặt cũng đã nhất trí với Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự tín nhiệm cao, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031; Bầu các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành, Phùng Thành Vinh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Nghị quyết về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, tiếp nối những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, đồng chí sẽ cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri và Nhân dân, không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình HĐND tỉnh khóa XIX thông qua để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cam kết hành động bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng, bám sát các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Tỉnh uỷ, triển khai kịp thời chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, trân trọng kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo, tích cực đổi mới phương thức quản lý, điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả

Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, Chính quyền, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.